В аэропорту Баку убрали новогоднюю елку из-за крушения самолета в РК

В связи с крушением рейсового самолета вблизи города Актау, в аэропорту азербайджанской столицы разбирают новогоднюю елку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ZTB Qazaqstan

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Авиакомпания Azerbaijan Airlines открыли горячую линию для членов семей погибших и пострадавших пассажиров, находившихся на борту самолета.

Обратиться можно по следующим номерам: (+994) 12 5048280, (+994) 12 5048202, (+994) 12 5048203.

Напомним, сегодня самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. В больницу доставлено 28 пострадавших. Точных сведений о погибших пока нет.

В Командном центре МЧС создан республиканский оперативный штаб, где работает телефон горячей линии: 8/7292/319099.