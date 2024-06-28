Видео о неизвестном вирусе распространяют в Казнете: комментарий врачей

Медики прокомментировали слухи о новом вирусе, который гуляет по Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В Казнете распространяется фейковое видео, на котором человек утверждает, что неизвестный вирус подкосил в Караганде большую часть его рабочего коллектива.

Якобы из 15 человек переболели 2 и еще 5 до сих пор болеют. Автор ролика просит поделиться пользователей, перенес ли кто-нибудь из них в ближайшее время простуду или что-то подобное.

Видео прокомментировали в пресс-службе комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

«В настоящее время на территории Карагандинской области вспышечная заболеваемость вирусными инфекциями не регистрируется. Департамент санэпидконтроля Карагандинской области осуществляет ежедневный мониторинг ОРВИ, COVID-19 и других инфекций, вызываемых вирусами. Основные пути распространения вирусных инфекций – воздушно-капельный и контактно-бытовой, что обуславливает их высокую контагиозность. Циркуляция острых респираторных вирусных инфекций отмечается в течение всего года. В летний период заболевания могут быть связаны с потреблением холодных напитков, мороженого, длительным нахождением под кондиционерами и т. д. При ослабленном иммунитете и наличии хронических заболеваний это может вызвать вирусные заболевания, такие как риновирусы и аденовирусы», — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, в летнее время начинает циркулировать серозный менингит, вызываемый вирусом. Поэтому необходимо избегать купания в открытых водоемах, тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать личную гигиену, пить только кипяченую или очищенную воду.

Ведомство рекомендует населению в жару избегать переохлаждения организма. При первых симптомах болезни, таких как кашель и температура, не заниматься самолечением, избегать мест массового скопления и сразу обращаться за медицинской помощью.