Поднял ложную тревогу – придется отвечать

Общество
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В Атырау неизвестный потребовал 80 млн тенге, угрожая взорвать школу. Инцидент произошел 6 февраля. Учитель истории городской школы-гимназии № 3 получила сообщение с угрозой взрыва и требованием денег.

фото из архива "КП"

Как сообщили в областном управлении образования, на телефон преподавателя пришло сообщение с иностранного номера. Злоумышленник угрожал взрывом в школе в 14.00. Это как раз время, когда начинаются занятия второй смены. В сообщении был указан номер банковской карты для перевода денег и содержались нецензурные выражения. Педагог немедленно обратилась в полицию. Правоохранительные органы проверили школу, подозрительных предметов обнаружено не было, и процесс обучения продолжился в штатном режиме.

Подобные инциденты нередки в Казахстане. В Атырау последний такой факт был зарегистрирован в прошлом году. Второго сентября в полицию поступил сигнал о возможном наличии взрывчатых устройств сразу в двух школах города. Были проведены эвакуационные мероприятия и проверка зданий. И в этом случае сообщение оказалось ложным.

В 2023 году 27-летний горожанин по телефону сообщил о взрывном устройстве в одном из образовательных учреждений. Оперативники выявили лжетеррориста. Им оказался мужчина, страдающий психическими отклонениями. В день инцидента он вышел из больницы, и его состояние ухудшилось. «Он уже совершал подобные поступки и не осознавал последствия своих действий. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила диагноз – параноидальная шизофрения непрерывного типа с постоянным дефектом», – сообщили тогда в полиции.

В 2013 году «заминировавшего» торговый дом и школу приговорили к двум годам лишения свободы. Сообщение оказалось ложным, полиция задержала 29-летнего жителя города. Годом ранее он также звонил в полицию с сообщением о заложенной бомбе в одном из городских ТОО, но не понес тогда серьезного наказания.

В полиции напомнили, что по статье 273 Уголовного кодекса РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» виновные наказываются штрафом в размере 5 000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

#школа #терроризм #звонок #угрозы

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