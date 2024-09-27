Подорожник для души...

В казахстанском издательстве Zerde Publishing вышел роман «Дата С». Несмотря на зловещую аннотацию о дате смерти, книга, как признается автор, полна жизни и надежды.

– Айгуль, расскажите о себе: откуда Вы родом, образование, опыт работы, интересы – нам все интересно.

– Родилась я в Алматы, но школу оканчивала на юге Казахстана, в городе Жанатасе, которому, кстати, посвятила дебютную книгу «Трое из Жана-Парижа». У меня два высших образования, много лет проработала в сфере телекоммуникаций, но пару лет назад решила круто изменить жизнь и заняться тем, что по-настоящему делает меня счастливой. Это и писать свои книги, и помогать другим авторам доводить ру­кописи до ума – занимаюсь литературным редактированием и корректурой.

– А как Вы пришли к своему призванию? Что явилось толчком?

– Я всю жизнь что-то писала. Мама часто говорила: «Напиши книгу». Я всегда отнекивалась, считая писательство уделом небожителей. Но настал тот день и час, когда я все-таки начала свою первую книгу. Вывод: к маме надо всегда прислушиваться, она плохого не посоветует (улыбается). Как и в любом другом деле, главное – начать, а дальше уже входишь во вкус. На сегодняшний день в моем активе три романа, одна повесть и многочисленные рассказы. Один из них – «Верный Верному» – об ученом-лесоводе Эдуарде Бауме, который посвятил свою жизнь озеленению Семиречья, напечатан в марте 2024 года в журнале «Юность». Это и есть писательское счастье – делиться с миром чем-то интересным. Благодаря мне еще больше людей узнали об этом замечательном человеке.

– Недавно Вы презентовали роман «Дата С». Книга уже появилась на книжных прилавках. Расскажите подробнее, о чем она. Как возникла идея написания этой истории?

– Роман «Дата С» вышел летом. Книга о том, как четверо алматинцев узнают о дате своей смерти и как это знание круто меняет их жизни. Несмотря на зловещее слово «смерть», книга позитивная и жизнеутверждающая. Один из читателей назвал ее подорожником для души. Кто-то после прочтения вспомнил, что давно хотел прокатиться на самокате, но все время откладывал, а кто-то понял, что настал момент завести собаку, о которой так долго мечтал.

Мне показалось интересным свести абсолютно незнакомых, еще и во всем разных героев на одной скамейке алматинской улицы Жибек Жолы. Внезапный апрельский ливень – и вот они уже прячутся от дождя, собираясь переждать его и разойтись, чтобы больше никогда не встретиться, но пробегающий мимо человек сообщает им дату С...

– Сколько по времени писали роман? Были ли какие-то сложности?

– Если посчитать по трекеру время написания, то с перерывами это заняло восемь месяцев. Потом три-четыре вычитки в рамках саморедактуры. Был момент, когда я просила окружаю­щих: «Все, не произносите при мне словосочетание «Дата С!» Пока автор не отпускает книгу к читателям, он прорастает в нее буквально целиком, лишаясь и сна, и покоя. Вот почему так важен период, когда рукопись должна отлежаться после того, как в ней поставлена последняя точка. Я всегда говорю, что в этот момент и автор, и книга отдыхают друг от друга.

Честно говоря, не припомню каких-либо сложностей. Дело в том, что когда книга завершена, я почти сразу погружаюсь душой и мыслями в новый проект. Пос­ле «Даты С» я написала «Бонни и ее попутчики» – road-story в жанре магического реализма с элементами казахского фольклора. А сейчас обдумываю следую­щую книгу.

Из интересного про «Дату С» – все, что пробуют мои герои, я пробовала сама. Так что моя жажда впечатлений помогла создать нескучную историю и вдохнуть в нее жизнь.

– Что отличает Ваши книги от книг других отечественных авторов – стилистика, смешение жанров, новизна темы, необычные персонажи?

– В силу того, что я с головой ушла в литературную среду, сейчас читаю много книг наших авторов. Этому содействует алматинское писательское сообщест­во USW, резидентом которого я являюсь. Такое счастье – читать книгу и знать, что автор рядом, на расстоянии вытянутой руки, с ним можно пообщаться и задать интересующие вопросы. Мы все разные, у каждого свой жизненный багаж, свой стиль, свои предпочтения в жанрах. Я пишу feelgood, наверное, в этом мое отличие и моя сила. В повседневной жизни и так много негатива, так пусть от моих книг людям будет светло и тепло.

– Интересно узнать, как Вы создаете свои истории: сначала составляете план, прорабатываете персонажей или пишете сразу, следуя вдохновению?

– Над первой книгой работа шла в хаотичном творческом потоке. На сегодняшний день я все так же не готовлю предварительный план, точнее, пытаюсь его набросать, но в процессе просто-напросто про него забываю. Я составляю портреты героев, которые включают в себя не только внешние данные, но и привычки, страхи, тайные желания, достоинства, слабости и прочее. Очень уважаю авторов, которые тщательно готовятся и расчерчивают основные линии рукописи. Я скорее из разряда тех, кого представляют себе люди при слове «писатель»: нервный тип, слегка безумного вида, волосы дыбом, ничего и никого не видит, строчит, забывая поесть и поспать.

– Может, у Вас есть атрибуты или занятие, которые помогают настроиться писать, или Вы сами дисциплинируе­те себя?

– Да, у меня железная дисцип­лина. Я отношусь к писательству как к работе, не делаю длительных перерывов в ожидании вдохновения, пишу почти ежедневно, не делая скидку на выходные или праздничные дни. Не люблю

нытье, стенания, терзания. Считаю так: если уж взялся писать книгу, то садись и пиши, не жди коучей, вдохновителей, фей с волшебной пыльцой. Это, в принципе, относится к любому делу. Как говорится в пословице: «Взялся за гуж – не говори, что не дюж».

Никаких особых атрибутов у меня нет. Я ничего не ем и не пью в процессе, не жгу свечи и благовония, могу только поставить музыку. Первую книгу писала под звуки природы, все последующие – под Моцарта. Отлично помогает техника Pomodoro (техника тайм-менеджмента, основанная на чередовании периодов сфокусированной работы и отдыха. – Прим. авт.), чтобы не потерять счет времени и совсем не зачахнуть от многочасового сидения за ноутбуком.

– Что сейчас пишете или исследуете?

– В данный момент раздумываю над идеей следующей книги и пишу рассказы. Хочу поучаствовать в литературной премии Qalamdas. В прошлом году рассказ про Эдуарда Баума вошел в лонг-лист, но, к сожалению, дальше не продвинулся. Я настрое­на решительно, хочу и дальше штурмовать эту вершину уже с другим рассказом.

В целом участие в литературных конкурсах и премиях очень полезно, еще и помогает сформировать писательское портфолио. Поэтому я всем рекомендую держать руку на пульсе и обязательно участвовать в подобного рода активностях.

– На Ваш взгляд, как сейчас развивается казахстанская литература? Куда мы движемся, есть ли какие-то тренды и закономерности? Кого из коллег и какие книги можете отметить?

– В сентябре в Алматы состоя­лись два крупных книжных мероприятия: фестиваль «Фаренгейт» и KitapFest. Я и многие знакомые писатели принимали в них активное участие. Нас узнают, о нас говорят и пишут, наши книги читают. И не только в Казахстане, но и за его пределами. То есть мы амбассадоры страны, рассказываем о ней со страниц своих книг всему миру. Вдохновляет и тот факт, что издательства сейчас с большим удовольствием ищут и находят новые рукописи именно у казахстанских авторов. Например, Zerde Publishing, где вышла «Дата С», в этом году открыло целую плеяду имен, выпустив хоррор Ануара Кошкарбаева «Қызыл көктем зауалы», триллер Виктора Пораско «Звезды за той темнотой», еще один хоррор Александра Левина «Жакоша» и других. Мы радуемся успехам коллег по перу, чьи книги выпущены в других издательствах, тут хочу упомянуть автофикшен-роман Алтынай Султан «Отслойка» («Альпина. Проза») и темное фэнтези Отто Диас «Безликая королева» (АСТ).

– Сейчас часто ругают детей, что мало читают художественных книг, не отрываются от гаджетов. Что думаете об этом? И как привить детям любовь к чтению?

– Любовь к чтению нужно прививать с самого детства, если не сделать это вовремя – пиши пропало, книгам гаджеты уже не одолеть. Какое счастье, что в моем детстве чтение было упоительным времяпровождением! Я до сих пор помню то ощущение, когда несешься из школы быстрее домой, потому что там ждет книга. Как привить любовь к чтению нынешним детям? Наверное, как можно дольше оттягивать момент знакомства с современными технологиями, заменяя это чтением вслух. Ведь такие минуты с мамой и папой – еще и те самые бесценные воспоминания, которые останутся в памяти навсегда.