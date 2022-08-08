Фото: ДП ЗКО
Происшествия
Подозреваемых в убийстве предпринимателя задержали в ЗКО

В Западно-Казахстанской области задержаны подозреваемые в убийстве предпринимателя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram прокуратуры ЗКО.

8 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции ЗКО задержали в городе Уральске Р. Кожантаева и Т. Амангельди, подозреваемых в убийстве предпринимателя Е. Мухангалиева.

Напомним, 6 августа Кожантаев вместе со своим подельником Амангельди, находясь в кафе «Рахат-Лукум» в Уральске, на почве неприязненных отношений нанес многочисленные ножевые ранения Мухангалиеву, который от полученных телесных повреждений скончался на месте преступления. После подозреваемые скрылись с места происшествия.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент убийства.

Для задержания подозреваемых были брошены все силы и средства полиции ЗКО.

По результатам оперативных мероприятий мужчины были задержаны и водворены в изолятор временного содержания управления полиции Уральска. По делу проводится досудебное расследование.

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