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Происшествия
К поиску убийц бизнесмена в Уральске подключили Нацгвардию

В Уральске к поиску преступников, убивших бизнесмена, подключили военных, передает Kazpravda.kz.

Как сообщалось, вечером 6 августа, около 20:00, был убит бизнесмен Еркин Мухангалиев. Его тело со множественными ножевыми ранениями обнаружили на стоянке стадиона им.П.Атояна.

Личности подозреваемых были установлены сразу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент совершения преступления - бизнесмен и еще двое мужчин сидят за столиком кафе. Между ними возникает ссора, один из мужчин ударяет Еркина Мухангалиева ножом. Как выяснилось позже, бизнесмен пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили уже на улице.

Накануне утром полицейские распространили ориентировку на двух подозреваемых - 31-летнего Руслана Кожантаева и 21-летнего Турлана Амангельды, которые после совершения убийства скрылись с места преступления.

Со вчерашнего дня все выезды и въезды в город проверяются полицейскими, отрабатываются все места возможного местонахождения подозреваемых.

"Департаментом полиции Западно-Казахстанской области за совершение особо тяжкого преступления разыскиваются Кожантаев Руслан Фархатович 1991 года рождения и Амангельды Турлан Сырлыбайұлы 2001 года рождения, которые 6 августа примерно в 19.55 часов возле зд.15 по ул. Исатая-Махамбета после совершения убийства скрылись с места преступления. На розыск и задержание данных лиц брошены все силы и средства ДП ЗКО, сотрудниками полиции отрабатываются все места возможного местонахождения данных лиц. Ориентирован весь личный состав и приданные силы. Данное преступление стоит на особом ежедневном контроле у руководства ДП ЗКО. В случае, если у вас имеется информация о возможном или точном местонахождении подозреваемых, просим сообщить на пульт 102 или по номеру 98-45-30. Анонимность гарантируется", - проинформировали в областном ДП.

К поимке преступников также подключили военнослужащих воинской части 5517 Национальной гвардии РК (внутренние войска).

Поиски преступников ведутся уже вторые сутки.

Между тем распространяется видео с камер наружного наблюдения, установленного над кафе "Рахат-Лукум". На видео попали двое бегущих мужчин, у одного из которых окровавленные руки.

Другие подробности выясняются.

Погибшему было 49 лет. Он известный в городе бизнесмен, владеющей несколькими кафе и ресторанами.

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