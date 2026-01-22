Подписали меморандум о сотрудничестве
Нурали Мансуров, Астана
В Главном командовании подписан меморандум о сотрудничестве между республиканским общественным объединением «Комитет солдатских матерей «Сердца матерей» и Национальной гвардией МВД РК. Документ предусматривает дальнейшее развитие взаимодействия по вопросам защиты прав военнослужащих срочной службы, укрепление доверия между институтами гражданского общества и войсками правопорядка, а также содействие созданию благоприятных условий для прохождения воинской службы.