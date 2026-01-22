Заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков подчеркнул, что Нацгвардия на протяжении многих лет выстраивает конструктивное взаимодействие с общественными организациями, рассматривая сотрудничест­во с комитетом солдатских матерей как важный элемент общественного контроля и поддержки морально-психологического сос­тояния личного состава.

– Для нас этот меморандум – не формальность, а реальный инструмент взаимодействия. Мы убеждены, что совместная работа позволит оперативно реагировать на обращения родителей, поддерживать солдат и содействовать формированию безопасной и уважительной среды воинской службы, – отметила в свою очередь руководитель РОО «Комитет солдатских матерей «Сердца матерей» Лилия Хайруллина.

В 2025 году было проведено более ста совместных мероприя­тий. По обращениям комитета были организованы совместные комиссионные обследования казарменно-жилищного фонда, столовых и объектов банно-прачечного обслуживания, рассмотрены вопросы медицинского и вещевого обеспечения, организации питания личного состава. Кроме того, в воинских частях Нацгвардии проходит акция «Армия глазами матерей» с участием представителей комитета, органов военной прокуратуры и местных исполнительных органов.

Стороны выразили уверенность, что реализация положений меморандума позволит повысить уровень социальной защищенности военнослужащих и будет способствовать дальнейшему развитию взаим­ного доверия и ответственнос­ти, сообщила пресс-служба НГ МВД РК.