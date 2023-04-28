Подписаться на газеты и журналы в Казахстане можно онлайн

Фото пресс-службы МИОР РК

Подписаться на ряд казахстанских журналов и газет можно с помощью банковского приложения. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали на форуме создателей онлайн контента «Qazaq Forum», передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИОР.

"Как известно, мы подписали меморандум о сотрудничестве с акционерным обществом "Казпочта" по развитию информационной сферы. Также мы установили партнерские отношения с Kaspi Bank и договорились об онлайн подписке на издания. Мы уверены, что такие шаги станут оптимальным путем для подписчиков и сможет увеличит их ряды”, - сказал министр.

Сейчас подписаться можно на 18 изданий, в числе которых газеты и журналы ТОО "Қазақ газеттері".