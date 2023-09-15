Подписывать электронные счета-фактуры стало возможным с помощью eGov QR

Теперь на сайте КГД при сдаче электронных счетов-фактур стало возможным подписывать документы с помощью сканирования eGov QR в eGov mobile, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на АО "НИТ".

Фото: Kazpravda.kz

Новая функция позволяет налогоплательщикам подписывать электронные документы на сайте esf.gov.kz, а также пройти авторизацию.

Отмечается, что на данный момент функция работает только для физических лиц.

«Мы расширяем количество госпорталов и других сайтов, оказывающих госуслуг и перечень тех сайтов, на которых можно ставить подпись через eGov QR в eGov mobile. Этот альтернативный метод подписания позволяет не хранить электронные ключи ЭЦП на флешках или других носителях. Всё, что необходимо – зарегистрироваться в мобильном приложении eGov mobile», – рассказал председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для использования новых возможностей пользователям eGov mobile необходимо авторизоваться в приложении и на портале esf.gov.kz выбрать вид подписания – «QR код». При успешной обработке запроса на экране мобильного телефона отобразится «Подписание выполнено успешно!»

Новая функция стала доступна благодаря интеграции информационных систем нескольких госорганов, добавили в НИТ.