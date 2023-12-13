Cвыше 77 млн тенге "заработало" подпольное игорное заведение в Жанаозене

Деятельность организованной преступной группы в сфере незаконного игорного бизнеса пресекли на территории Жанаозена, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Фото: almaty.tv

Как сообщается, участники систематически пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обеспечивали охрану объекта и сбор незаконной прибыли, а также занимались другими организационно-распорядительными функциями.

«В ходе обыска изъяты устройства для азартных игр: системные блоки, мониторы, чек-принтеры, чек-сканеры, телевизоры, телефоны и деньги», — прокомментировал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

Также в агентстве отметили, что сумма преступного дохода от незаконной деятельности составила свыше 77 млн тенге.

Расследование продолжается, добавили в АФМ.