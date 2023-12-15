Пропавший подросток найден мертвым в ВКО

Происшествия
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Аменова Дана
Корреспондент

Полицейские Восточно-Казахстанской области обнаружили тело пропавшего 17-летнего парня, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации областного департамента полиции, 13 декабря около 13:30 юноша ушел из дома и не вернулся.

«По предварительным данным, мальчик покончил жизнь самоубийством», — сообщили в провоохранительных органах.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 105 УК РК «Доведение до самоубийства».

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в ДП.

#полиция #поиск #смерть #ВКО #подросток

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