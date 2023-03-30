Подростки изнасиловали второклассника в Алматинской области

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В отдел полиции Жамбылского района обратилась жительница села Касымбек с заявлением о том, что в отношении ее 7-летнего сына было совершено насилие сексуального характера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

«По словам заявительницы, двое подростков – 2011 и 2008 годов рождения, находясь на окраине села, надругались над мальчиком намного младше их возрастом», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится расследование с назначением судебно-медицинской экспертизы.

Сообщается, что данному факту в отношении отца одного из участников, основного фигуранта происшествия - несовершеннолетнего подростка 2011 г.р., возбуждено административное производство по ч. 3 ст. 127 КоАП РК.

«Соответствующие материалы направлены в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса об определении этого же подростка в специализированную школу», - добавили в департаменте.