Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Государственный центр поддержки национального кино с 9 по 12 июня провёл в Алматы питчинг кинопроектов, успешно прошедших два этапа конкурсного отбора. В рамках открытой защиты члены Экспертного совета детально рассмотрели 99 проектов, отобранных на втором этапе конкурс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По окончании обсуждения Экспертный совет провёл голосование. В результате 33 кинопроекта, претендующих на признание национальными фильмами, получили положительное заключение и будут направлены на рассмотрение Межведомственной комиссии.

В Минкультуры отметили высокий интерес к конкурсу в этом году. Всего на конкурс поступило 444 заявки в секциях игровых, документальных и анимационных фильмов. На рассмотрение Экспертного совета было направлено 357 проектов. По итогам оценки 128 сценариев и сценарных планов прошли во второй этап. На этом этапе участники предоставили полный пакет документов. В результате 99 проектов были допущены к защите на финальном питчинге.