В Северо-Казахстанской области состоялась по-настоящему трогательная церемония: ветеранам тыла вручили юбилейные медали в честь 80-летия Победы, сообщает Kazpravda.kz
Эти награды — не просто символы, а признание мужества и самоотверженности тех, кто, не держа оружие в руках, приближал Победу не меньше солдат на передовой.
Во встрече принял участие аким СКО Гауез Нурмухамбетов, поблагодаривший ветеранов за неоценимый вклад:
– Мы склоняем головы перед вашей стойкостью, силой духа и безграничной любовью к Родине. Благодаря вам мы живём под мирным небом, – сказал руководитель региона.
И действительно, подвиг тружеников тыла равен фронтовому. Пока одни сражались на линии огня, другие — зачастую подростки и женщины — сутками трудились в колхозах, на заводах, железных дорогах, выращивали хлеб, грузили вагоны, лили металл. Их пот, усталость и сила воли стали цементом Великой Победы.
Сегодня, спустя восемь десятилетий, благодарность к ним жива. Их воспоминания — как страницы живой истории, а их труд — пример несгибаемого духа народа.