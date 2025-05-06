Фото: акимат СКО

Эти награды — не просто символы, а признание мужества и самоотверженности тех, кто, не держа оружие в руках, приближал Победу не меньше солдат на передовой.

Во встрече принял участие аким СКО Гауез Нурмухамбетов, поблагодаривший ветеранов за неоценимый вклад:

– Мы склоняем головы перед вашей стойкостью, силой духа и безграничной любовью к Родине. Благодаря вам мы живём под мирным небом, – сказал руководитель региона.

И действительно, подвиг тружеников тыла равен фронтовому. Пока одни сражались на линии огня, другие — зачастую подростки и женщины — сутками трудились в колхозах, на заводах, железных дорогах, выращивали хлеб, грузили вагоны, лили металл. Их пот, усталость и сила воли стали цементом Великой Победы.

Сегодня, спустя восемь десятилетий, благодарность к ним жива. Их воспоминания — как страницы живой истории, а их труд — пример несгибаемого духа народа.