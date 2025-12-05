В Панфиловском районном суде завершилось громкое дело о преднамеренном уничтожении имущества, повлекшем колоссальный ущерб
25-летний житель города Жаркент признан виновным в поджоге здания развлекательного центра и приговорен к восьми годам лишения свободы. Материальный ущерб, причиненный в результате преступления, превысил 81 миллион тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как сообщает Департамент полиции области Жетысу, трагедия произошла поздним вечером после совместного распития спиртных напитков в одном из компьютерных клубов Жаркента. Между подсудимым и оператором заведения на фоне алкогольного опьянения вспыхнул словесный конфликт.
«Неконтролируемая вспышка злости привела к серии разрушительных действий, - отметили в департаменте полиции. - Мужчина начал умышленно крушить имущество центра. Разбивал стаканы, компьютеры и технику. Выбрасывал мебель на лестничную площадку».
Кульминацией необдуманной ярости стал поджог. Достав спички, злоумышленник поджег имущество внутри комплекса и покинул место преступления, оставив огонь бесконтрольно распространяться. Пламя уничтожило значительную часть здания и оборудования.
«В ходе расследования сотрудники полиции оперативно установили обстоятельства преступления и личность поджигателя. Суд, рассмотрев все материалы дела, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы» - говорится в сообщении департамента полиции.
Кроме того, осужденному предстоит полное возмещение ущерба, который составил свыше 81 миллиона тенге.
«Этот случай — очередное, суровое напоминание о том, что алкоголь, вспышка гнева и потеря контроля могут не только уничтожить имущество, но и сломать судьбу. Результатом стали не только годы заключения, но и огромные финансовые последствия», — подчеркивают полицейские.