Поджигатель ТРЦ в Жаркенте получил тюремный срок

Суд
10
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Панфиловском районном суде завершилось громкое дело о преднамеренном уничтожении имущества, повлекшем колоссальный ущерб

Фото: Kazpravda.kz

25-летний житель города Жаркент признан виновным в поджоге здания развлекательного центра и приговорен к восьми годам лишения свободы. Материальный ущерб, причиненный в результате преступления, превысил 81 миллион тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщает Департамент полиции области Жетысу, трагедия произошла поздним вечером после совместного распития спиртных напитков в одном из компьютерных клубов Жаркента. Между подсудимым и оператором заведения на фоне алкогольного опьянения вспыхнул словесный конфликт.

«Неконтролируемая вспышка злости привела к серии разрушительных действий, - отметили в департаменте полиции. - Мужчина начал умышленно крушить имущество центра. Разбивал стаканы, компьютеры и технику. Выбрасывал мебель на лестничную площадку».

Кульминацией необдуманной ярости стал поджог. Достав спички, злоумышленник поджег имущество внутри комплекса и покинул место преступления, оставив огонь бесконтрольно распространяться. Пламя уничтожило значительную часть здания и оборудования.

«В ходе расследования сотрудники полиции оперативно установили обстоятельства преступления и личность поджигателя. Суд, рассмотрев все материалы дела, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы» - говорится в сообщении департамента полиции.

Кроме того, осужденному предстоит полное возмещение ущерба, который составил свыше 81 миллиона тенге.

«Этот случай — очередное, суровое напоминание о том, что алкоголь, вспышка гнева и потеря контроля могут не только уничтожить имущество, но и сломать судьбу. Результатом стали не только годы заключения, но и огромные финансовые последствия», — подчеркивают полицейские.

#приговор #ТРЦ #поджог #Жаркент

