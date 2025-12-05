В Панфиловском районном суде завершилось громкое дело о преднамеренном уничтожении имущества, повлекшем колоссальный ущерб

Фото: Kazpravda.kz

25-летний житель города Жаркент признан виновным в поджоге здания развлекательного центра и приговорен к восьми годам лишения свободы. Материальный ущерб, причиненный в результате преступления, превысил 81 миллион тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщает Департамент полиции области Жетысу, трагедия произошла поздним вечером после совместного распития спиртных напитков в одном из компьютерных клубов Жаркента. Между подсудимым и оператором заведения на фоне алкогольного опьянения вспыхнул словесный конфликт.

«Неконтролируемая вспышка злости привела к серии разрушительных действий, - отметили в департаменте полиции. - Мужчина начал умышленно крушить имущество центра. Разбивал стаканы, компьютеры и технику. Выбрасывал мебель на лестничную площадку».

Кульминацией необдуманной ярости стал поджог. Достав спички, злоумышленник поджег имущество внутри комплекса и покинул место преступления, оставив огонь бесконтрольно распространяться. Пламя уничтожило значительную часть здания и оборудования.

«В ходе расследования сотрудники полиции оперативно установили обстоятельства преступления и личность поджигателя. Суд, рассмотрев все материалы дела, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы» - говорится в сообщении департамента полиции.

Кроме того, осужденному предстоит полное возмещение ущерба, который составил свыше 81 миллиона тенге.