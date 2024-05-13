Поджог авто в Алматы: подозреваемый выслал видеоотчет заказчику
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Мужчина признался, что выполнял поручение анонима за деньги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
Правоохранители прокомментировали инцидент, произошедший с авто жительницы Алматы.
«Исполнитель снял для заказчика видеоотчет. По факту умышленного уничтожения чужого имущества расследуется уголовное дело. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личности заказчика, возможных других фигурантов преступления и его мотива. Назначена экспертиза. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», — информировал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.
Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.