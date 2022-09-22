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Поединки с чемпионами Европы
Кошкарбек Тусипов

Сборная Казахстана по футзалу провела два товарищеских матча с Азербайджаном и устроила торжественные проводы экс-лидеру национальной команды Динмухамбету Сулейменову.

Контрольные игры главной команды страны прошли в Актау перед стартом отбора на чемпионат мира, который она проведет дома 8 октября против Словении, а 12-го сыграет в гостях с Черногорией.

Первый товарищеский поединок с сильной сборной Азербайджана (в этом году они стали чемпионами Европы) мы выиграли со счетом 5:3, при этом по ходу встречи уступая 0:2. Хет-триком в ворота гостей у нас отметился Эдсон, а еще по одному голу забили Дуглас Жуниор и Альберт Акбаликов.

Отметим, что игра была пре­рвана на несколько минут в связи с торжественными проводами экс-лидера национальной команды Динмухамбета Сулейменова, который провел юбилейный, сотый матч и попрощался со сборной. Напомним, что 41-летний футзалист отыграл 99 игр за сборную Казахстана, а в этом поединке добавил в список еще один матч. Виновнику торжества, помимо памятных подарков, вручили футболку с цифрой 100.

Сулейменов является бронзовым призером чемпионата Европы-2016, участником первенства планеты 2016 года, десятикратным чемпионом Казахстана, двукратным обладателем Кубка УЕФА, серебряным призером Лиги чемпионов УЕФА, обладателем Суперкубка мира-2014, а также победителем еще нескольких крупных международных турниров.

Вторая встреча в Актау завершилась с еще более крупным счетом 6:5, и опять же в нашу пользу. Первый гол в матче забил капитан казахстанцев Чингиз Есенаманов, но затем соперники отличились целых три раза и вышли вперед.

Наша команда не стала сдаваться и большими силами по­шла вперед. Альберт Акбаликов с пенальти сократил отставание, а все тот же Есенаманов, оформив дубль, сравнял счет – 3:3.

Но и соперники оказались не лыком шиты и вновь вышли вперед, забив нам еще два гола подряд. Тут уже пришлось поднапрячься и ветерану нашей команды Тайнану, который также забил два гола и вновь установил равновесие – 5:5. А победу нам принес... голкипер азербайджанцев Эмин Курдов, который ошибся в своих воротах. Победный мяч был записан на Альберта Акбаликова, который в этот момент очень активно действовал в штрафной соперника.

Учебно-тренировочный отбор для нашей сборной таким образом завершился. Теперь мы будем готовиться к первенству планеты. Кстати, состав сборной Казахстана по футзалу уже определен. В него вошли: вратари – Игита, Нарун Сериков (оба – «Кайрат», Алматы), Акжол Кайратулы («Каспий», Актау), а также полевые игроки – Дуглас, Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов, Эдсон (все – «Кайрат»), Тайнан («Эль-Посо», Испания), Арнольд Кнауб, Райымбек Жума, Жахангир Рашит (все – «Каспий»), Азат Валиуллин, Абдирасул Абдуманапулы (оба – «Аят», Рудный) и Евгений Кошкин («Астана»).

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