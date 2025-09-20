Время перемен

В начале ХХ века огненные строки поэта били набатом:

Открой глаза, пробудись, казах,

подними голову,

Не теряй зря время в темноте…

(Подстрочный перевод автора)

Видный поэт и государственный деятель Сакен Сейфуллин, давая оценку общественной жизни тех лет в статье «О казахской интеллигенции» (1919), писал: «С 1905 года среди казахской интеллигенции, а в особенности среди учащейся молодежи с 1912 года, наблюдалось распространение идей революции, национального равенства и освобождения. Вдохновителями пробуждающейся молодой казахской интеллигенции были видные деятели – Букейханов, Дулатулы и Байтурсынов».

Расцвет таланта Миржакыпа Дулатулы (1885–1935) совпал с эпохой революцион­ных потрясений и битв, с выходом на историческую арену угнетенного казахского народа. Его творчество пронизано верой в будущее, тесно связано с борьбой за независимость и свободу, проникнуто мощным призывом народных масс к просвещению и национальному самосознанию.

Судьба Миржакыпа Дулатулы – это судьба-трагедия и это судьба-история значительной части казахской интеллигенции, терпевшей жестокие гонения в период царского произвола и уничтоженной сталинскими репрессиями.

Миржакып Дулатулы родился 25 нояб­ря 1885 года в ауле № 1 Сарыкопинской волости Тургайского уезда в семье известного мастерового Дулата. На всю Сарыарку славились конские сбруи, седла, мужские саптама, женские мягкие ичиги, сделанные руками Дулата. Мать будущего поэта, Дамеш, отличалась скромным и покладистым характером, но в дни празднеств и гуляний звенел ее задушевный и переливчатый голос, поражая своей красотой даже самых именитых певцов.

В два года Миржакып лишается матери, но в память о ней к нему в наследство переходит приданое матери – «Дивани хикмет» Ахмеда Ясауи. Отец поэта, свято чтивший казахские традиции того времени, отдает его на учебу аульному мулле. Позже он нанимает десятилетнему сыну европейски образованного учителя Мукана Токтабаева. В двенадцатилетнем возрасте Миржакып, оставшись сиротой, переходит на попечение старшего брата Аскара.

В 1897-м Аскар Дулатов устраивает юного Миржакыпа в Тургайское русско-казахское училище. В эти годы проявляется поэтический дар, литературный и музыкальный талант Миржакыпа Дулатулы. Позднее, пробыв на педагогических курсах в Уфимском высшем мусульманском учебном заведении медресе «Галия», он получает звание учителя.

В тургайских аулах за короткий срок Миржакып Дулатулы становится самым популярным учителем. Находясь в тесном общении с простым людом, он видит, как в казахском народе, бесправном и угнетенном царизмом, зреет бунт. Благодаря влиянию политических ссыльных Дулатулы становится на позиции борьбы с колониальной политикой царизма.

В начале 1904 года Миржакып Дулат­улы и Ахмет Байтурсынулы втайне от официаль­ных властей печатают на гектографе прокламации. В них авторы призывают детей Алаша (Алаш – мифический предок казахов) подняться на борьбу с царизмом.

Среди казахского народа началось брожение. Царские власти, испуганные активностью казахов, начали проводить обыски, закрывать библиотеки, конфис­ковывать почтовую корреспонденцию. Дулатулы и Байтурсынулы часто меняют места проживания, затем они отправляются в Омск. Там Дулатулы сближается с Алиханом Букейханом и Жакыпом Акпаевым, участвует в подпольных революционных кружках.

В дни революционных событий 1905 года Дулатулы находится в рядах демонстрантов в Каркаралинске. Он, как и вся передовая казахская интеллигенция, мечтает о скорейшем освобождении своего народа.

В разгар Московского декабрьского вооруженного восстания 1905 года в Уральске состоялся съезд, и была образована Казахская конституционно-демократическая партия. В работе съезда принимают участие казахские и татарские прогрессивные деятели: А. Букейхан, А. Байтурсынулы, М. Дулатулы, Г. Тукай, А. Беремжанов, Б. Каратаев, Ш. Кощегулов, М. Тухватулин, Г. Кулахметов, Х. Досмухамедов, М. Тыныш­паев и другие.

В Петербурге

В 1906 году в составе делегации съезда Миржакып Дулатулы прибывает в столицу Российской империи – Санкт-Петербург. В большом шумном городе он встречается с представителями передовой казахской интеллигенции – Сералы Лапиным, Динмухамедом Султангазиным, Халелом Досмухамедовым и другими, а также с учащейся молодежью.

Прогрессивной казахской молодежи он посвящает эти строки:

Появляется сейчас молодежь,

Стремящаяся к искусству,

Мы радуемся казахам,

Овладевающим европейскими науками.

В Петербургских салонах звучат стихи Абая, напевные мелодии Курмангазы и Таттимбета, которые переходят в страстные разговоры о свободе казахского народа, притеснениях его царским режимом. Казахскую интеллигенцию тревожит то, что ни один чиновник империи не берет во внимание требования казахского народа.

На этих собраниях и возникает идея соз­дания национального печатного органа в Санкт-Петербурге под названием «Серке». 28 марта 1907 года на средства Шаймердена Косшыгулулы под редакторством Рашида Ибрагимова выходит первый номер газеты «Серке» в качестве приложения к татарскому еженедельнику «Ульфат».

В первом номере газеты публикуется стихотворение Дулатулы «К молодежи». Во втором номере выходит его статья «Наша цель», разоблачающая колонизаторскую политику царского самодержавия.

Полицейская охранка не дремала. Напуганная революционными событиями 1905 года, она держала под жестким контро­лем все, что находилось в ее ведении. Довольно быстро жандармские ищейки оказались в типографии Антокольского по улице Загородного, 34. Еженедельник «Ульфат» с приложением «Серке» были конфискованы. Миржакыпу Дулатулы удалось скрыться.

Противоправные действия царских карателей всколыхнули душу поэта. В белые ночи рождаются стихи, преисполненные гражданского духа, в них звучит мощный призыв к борьбе. Впоследствии эти огненные строки войдут в поэтический манифест Миржакыпа Дулатулы «Пробудись, казах!».

В августе 1907 года он отбывает из Петербурга на родину. По пути посетив Саратов, Оренбург, Тургай, он направляется в кокчетавские степи. Здесь, на родине Шокана Уалиханова, в местности Саумалколь,

Дулатулы организует школу.

Голос пробуждающейся Азии

Щедрая и красивая природа, зеркальные озера, лесостепной живительный воздух Кокшетау придают Дулатулы новые творческие силы. После нескольких бурных лет борьбы с царским самодержавием он в тишине казахской глубинки завершает свой поэтический манифест «Пробудись, казах!» (1909).

В один из дней Миржакып Дулатулы становится очевидцем трагедии казахской девушки. События, положенные в основу его произведения «Несчастная Жамал» (1910), взяты из реальной жизни.

Тяжелая доля казахской женщины с ранних лет волновала поэта. Дулатулы на основе трагедии Жамал впервые в казахской литературе пишет роман. Дулатулы-писатель стремится показать сильную личность, бросающую вызов феодально-байским пережиткам казахского общества. Он объясняет причины трагедии казахских девушек, дает панораму патриархальной жизни.

Главным героем казахского общества, по мнению Дулатулы, в начале ХХ века должны быть не вожди народных стихийных восстаний, а женщина – угнетенная казахская женщина. Только в результате ее полного раскрепощения казахское общество станет свободным, только в этом случае казахи поднимутся до уровня

цивилизованных народов.

Начало ХХ века ознаменовалось крушением колониальных империй. Произведение «Пробудись, казах!» стало своеоб­разным манифестом казахского народа, программой его дальнейших действий. Голос, поданный Дулатулы, был голосом пробуждающейся Азии.

Факел свободы, факел борьбы, зажженный поэтом, вызвал новую волну репрессий и гонений. В 1917 году в номере газеты «Қазақ» от 11 июня поэт вспоминает:

«…Царская охранка, испугавшись, что «казахи проснутся», наложила арест на мою книгу «Пробудись, казах!». Меня в 1911 году отдали под суд, и в течение полутора лет я находился в тюрьме».

Политическая лирика Дулатулы призывала казахский народ к борьбе за свободу. Книга «Пробудись, казах!» в годы разгула реакции после разгона II Государственной думы была настольной не только у казахских, но и у татарских, узбекских, башкирских деятелей. В крупных городах России, Казахстана и Средней Азии жандармерия ведет розыск и уничтожает книги.

В Оренбургском архиве сохранился рапорт царской охранки под грифом «О лицах, состоящих под негласным наблюдением». Там, в частности, говорится: «Сообщаю, что в июне 1911 года вследствие анонимного доноса было произведено доз­нание имама 2-й соборной мечети города Акмолинска Хаджигулы Махмутова, его политической преступной деятельности по распространению среди мусульманского населения преступного издания «Оян, казак!». 25 августа 1912 года таковое было представлено Акмолинским уездным начальником генерал-губернатору. Сообщаем об устранении Махмутова с должности имама, а затем и высылке его из Степного края на три года…»

2 февраля 1913 года в Оренбурге вышел первый номер газеты «Қазақ» (1913–1918). Редактором ее был известный казахский просветитель и ученый Ахмет Байтурсынулы, вторым редактором и ответственным секретарем – Миржакып Дулатулы, одним из ведущих сотрудников – Алихан Букейхан, издателем газеты – Мустафа Оразаев.

Оренбург казахские просветители избрали не случайно: если Петербург для России считался окном в Европу, то Оренбург по праву служил окном в Азию. Этот город начиная с XIX века играл цивилизаторскую роль для казахов. Медресе «Хусаиния» и другие учебные заведения подготовили не одно поколение казахских деятелей культуры и просвещения. В начале ХХ века в Оренбурге сосредоточилась значительная часть татарской и казахской интеллигенции. Наряду с газетой «Қазақ» в городе издавались татарский общественно-политический журнал «Шура», газета «Вахт», социал-демократическая газета «Урал» и другие.

Газета «Қазақ» благодаря Миржакыпу Дулатулы и ее редактору Ахмету Байтурсынулы в течение пяти лет, до свершения Великой Октябрьской революции, на огромной территории – от Каспийского моря до отрогов Тянь-Шаня – выражала дух и интересы казахского народа.

В декабре 1917 года в Оренбурге на состоявшемся там Всеказахском съезде была объявлена Алашская автономия. Миржакып Дулатулы становится с этого момента активным деятелем «Алашорды», является одним из авторов программы партии «Алаш», организует и проводит ее съезды в Тургае, Омске, Актюбинске, Туркестане и других местах.

Алашская автономия, несмотря на демократическую программу, в силу исторических обстоятельств оказалась по другую сторону баррикад от советской власти. Миржакып Дулатулы, как один из лидеров Алашской автономии, полнос­тью испил чашу ее трагического конца.

Поэт и гражданин

В 1919 году после признания советской власти Дулатулы с новой силой включается в деятельность по преобразованию казахского общества. В своих публикациях он акцентирует внимание на коренном изменении казахского аула, отмене калыма, всеобщем образовании народных масс.

Миржакыпу Дулатулы, как видному литератору и публицисту, официальные органы поручают переводы на казахский язык произведений Ленина, Зиновьева и других партийных деятелей, а также классиков русской и советской литературы. В годы советской власти он создает четырехактную пьесу «Балкия», поэму «Месть Беркута», выпускает в новых изданиях учебники по национальной истории и литературе.

В 1928 году Миржакып Дулатулы был объявлен «врагом народа». Осужденный по 58-й статье на десять лет он через Бутырскую тюрьму попадает в Соловецкие лагеря. Кемь, остров Попова, Медвежья гора, стройки Беломоро-Балтийского канала – таков его путь.

Но и в сталинских лагерях не угасает непокорный дух Мадьяра (его литературный псевдоним). Людей разных национальностей сближает гордая поэзия Миржакыпа Дулатулы. Бывший узник колымских лагерей, народный артист Казахской ССР Шахан Мусин вспоминал: «Поэзия Дулатулы помогала мне и многим моим товарищам выжить в суровые лагерные годы».

В 50 лет, в расцвете творческих сил, погибает в сталинских лагерях выдающийся казахский поэт, писатель, публицист Миржакып Дулатулы, который в памяти народной остался неутомимым борцом, поэтом-трибуном.

За долгие годы забвения в адрес Дулат­улы было высказано немало хороших, а также несправедливых слов. Но и сегодня не теряет своего значения оценка, данная ему в 1914 году академиком В. А. Гордлевским: «Сын степей Миржакып Дулатулы мечтает о былой свободе казахов. Однако это строитель жизни, обращающийся к своему народу с мощным призывом «Пробудись, казах!»… Необходимо просвещение: без просвещения казахи обречены на вымирание. Переход на оседлый образ жизни, изменение положения женщин – вот основные темы, волнующие его музу, это поэт гражданский».

Жизнь Миржакыпа Дулатулы удивительно многогранна. Он был свидетелем и активным участником событий, положивших начало глобальным преобразованиям в Великой степи. В историю отечественной литературы он вошел как один из ярких авторов-новаторов начала ХХ века, который поднимал острые социальные темы. И сегодня, в XXI веке, талантливые самобытные произведения Миржакыпа Дулатулы привлекают как исследователей, так и новых молодых читателей.