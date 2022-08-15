Фото: polisia.kz
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Погибли 4 человека: легковушка столкнулась с КамАЗом в Актюбинской области

В результате ДТП в Актюбинской области погибли 4 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 14 августа в 16:55 часов

26-летний водитель автомашины ВАЗ 2113 ехал из города Темир в направлении поселка Кенкияк. На 75 км автодороги Покровка – Жанажол он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом под управлением 50-летнего жителя Мугалжарского района.

В результате ДТП водитель ВАЗа и 3 пассажира от полученных травм скончались на месте. Кроме того, пассажир легковушки с различными травмами госпитализирован в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

 

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