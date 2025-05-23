По прогнозам синоптиков «Казгидромета», в ближайшие дни на севере ожидаются заморозки, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жаркое лето никак не придет в северные регионы Казахстана. Вслед циклону, принесшему дожди с грозами практически на всю территорию страны, начинает смещаться северный антициклон, который обусловит прекращение осадков в западных регионах, и существенное понижение температуры воздуха в северных.

25 мая в Западно-Казахстанской области, в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях,

26 мая в Павлодарской области в ночные часы ожидаются заморозки 1-3 градуса.