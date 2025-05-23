Погода резко изменится на большей части Казахстана
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По прогнозам синоптиков «Казгидромета», в ближайшие дни на севере ожидаются заморозки, сообщает Kazpravda.kz
Жаркое лето никак не придет в северные регионы Казахстана. Вслед циклону, принесшему дожди с грозами практически на всю территорию страны, начинает смещаться северный антициклон, который обусловит прекращение осадков в западных регионах, и существенное понижение температуры воздуха в северных.
25 мая в Западно-Казахстанской области, в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях,
26 мая в Павлодарской области в ночные часы ожидаются заморозки 1-3 градуса.