Погода резко изменится на большей части Казахстана

Погода
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Дана Аменова
корреспондент

По прогнозам синоптиков «Казгидромета», в ближайшие дни на севере ожидаются заморозки, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жаркое лето никак не придет в северные регионы Казахстана. Вслед циклону, принесшему дожди с грозами практически на всю территорию страны, начинает смещаться северный антициклон, который обусловит прекращение осадков в западных регионах, и существенное понижение температуры воздуха в северных.

25 мая в Западно-Казахстанской области, в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях,

26 мая в Павлодарской области в ночные часы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

#погода #Казгидромет #прогноз #синоптики

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