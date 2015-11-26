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​Погорел на мусоре
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В городском суде № 2 областного центра рассмотрено уголовное дело в отношении заведующего сектором коммунального хозяйства ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара». Он обвинен в совершении преступления по статье 366 часть 2 УК РК – получение взятки в значительном размере.

Из материалов дела следует, что в сентябре 2015 года к чиновнику обратился гражданин Д. с просьбой выдать ему талоны на вывоз мусора. Достоверно зная, что их получателями могут быть исключительно бюджетные организации, к тому же на бесплатной основе, госслужащий все же не удержался и передал соответствующие бумаги просителю. Естественно, не бескорыстно, назвав цену – 2 тыс. тенге за каждую. Вскоре состоялась передача денег – в общей сложности 20 тыс. тенге.

Приговором суда чиновник признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере шестидесятикратной суммы взятки, то есть 1 млн 200 тыс. тенге с пожизненным лишением права занимать любые должности в государственных органах.

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