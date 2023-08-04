Погрузчик сломал ногу рабочему в Акмолинской области
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В Акмолинской области вилочный погрузчик проехал по ноге рабочего, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.
Полицейские предварительно установили, что пострадавший житель села Красный Яр трудился в одном из местных ТОО прессовщиком.
31 июля около 16:40 на рабочем месте – на металлобазе в селе Красный Яр – мужчина получил серьезную травму из-за вилочного погрузчика кара, проехавшего по ноге.
В медицинском учреждении 42-летнему пациенту поставили диагноз «открытый перелом средней трети большой берцовой кости справа, рваная рана правого голеностопа».
Начато досудебное производство по части 1 уголовной статьи «Нарушение правил охраны труда». Назначена экспертиза.