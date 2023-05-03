"Похищение человека" в одном из дворов Экибастуза напугало горожан

Происшествия
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Неудачная шутка, похожая на похищение человека, напугала жителей города Экибастуза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Павлодарской области.

Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области

24 апреля бдительные жители сообщили в полицию Экибастуза, что во дворе дома по улице М. Жусупа неизвестные погрузили человека в багажный отсек автомашины Nissan и направились в сторону улицы Кеншилер.

Полицейские зарегистрировали факт по уголовной статье «Похищение человека» и задержали всех причастных к происшествию.

Как оказалось, экибастузцы стали очевидцами неудачной шутки.

23 апреля в 19:00 горожанин, общаясь со своими двумя знакомыми, присел на открытый багажник авто. В какой-то момент, не удержав равновесие, он упал всем телом в отсек багажника. Увидев это, знакомые решили подшутить над ним и, закрыв багажник, проехали 3-5 метров.

После, остановившись, шутники открыли багажник и помогли выбраться знакомому. Однако обиженный мужчина, естественно, юмор не оценил и, в порыве злости накричав: «Что вы делаете, вы что больные!», ушел домой.

Полицейским горожанин пояснил, что это была лишь неудачная шутка его коллег и претензий он не имеет.

#полиция #происшествия #ДП #Экибастуз #Павлодарская область #шутка #похищение

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