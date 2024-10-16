Похищенные в сфере образования 1,5 млрд тенге вернули государству

На сегодняшний день окончено семь досудебных расследований в отношении 123 сотрудников в сфере образования Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из них по пяти делам участники уголовного процесса проводят ознакамление с материалами, а два уголовных дела в отношении сотрудников отделов образований Сауранского и Сузакского районов направлены в суд прокуратурой области.

В ходе расследования у подозреваемых взыскано 1,5 млрд тенге в доход государства и арестовано имущество, добытое преступным путем на сумму 2,9 млрд тенге.