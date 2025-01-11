Похитивший 55 млн тенге из банка казахстанец задержан в Швеции
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Фигурант дела находится под стражей за границей, передает Kazpravda.kz
В Швеции по запросу Национального центрального бюро МВД Казахстана задержан 38-летний мужчина, находившийся в международном розыске за совершение кражи в особо крупном размере, передает Polisia.kz.
В октябре 2018 года подозреваемый с помощью махинаций с переводами похитил 55 млн тенге из одного из банков Алматы.
На данный момент фигурант находится под стражей за границей.