Похитивший 55 млн тенге из банка казахстанец задержан в Швеции

Фигурант дела находится под стражей за границей, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В Швеции по запросу Национального центрального бюро МВД Казахстана задержан 38-летний мужчина, находившийся в международном розыске за совершение кражи в особо крупном размере, передает Polisia.kz.

В октябре 2018 года подозреваемый с помощью махинаций с переводами похитил 55 млн тенге из одного из банков Алматы.

На данный момент фигурант находится под стражей за границей.