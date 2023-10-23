Зима приближается – погода на 24-26 октября в Казахстане

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"Глубокий и активный северный циклон с несколькими системами атмосферных фронтов напоминает жителям Казахстана, что зима приближается. Неустойчивый характер погоды с порывистым ветром, гололедными явлениями, осадками в виде дождя и снега сохранятся в течение периода", – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, быстрая смена барических образований обусловит кратковременное повышение температурного фона по всей республике. Однако в конце периода вторжение холодных арктических воздушных масс из районов Скандинавского полуострова вызовет похолодание в западных, северо-западных и северных регионах страны.

Так, на западе республики в ночные часы температура понизится до 6 мороза-3 тепла, на северо-западе до 0-7 мороза, на севере страны ожидается 5 мороза-5 тепла.