«Поиграли» в голосование

Семинар-совещание по организации и проведению референдума, назначенного на 5 июня, а также деловую игру по отработке процедур голосования провели в Нур-Султане представители ЦКР.

Семинар-совещание по вопросам организации плебисцита по поправкам в Конституцию провели члены Центральной комиссии референдума (ЦКР) Константин Петров и Сабила Мустафина в здании столичной филармонии. Участие в мероприятии приняли руководители аппарата акима города Нур-Султана, столичного управления занятости и социальной защиты населения, представители департамента юстиции, городской прокуратуры, члены территориальных комиссий референдума.

В рамках семинара прошли обсуждения по темам: «Респуб­ликанский референдум: ак­туальность, особенности и подготовка», «О вопросах агитации», «О вопросах ответственности за нарушение закона о республиканском референдуме», «О порядке голосования». Также участники встречи рассмотрели методики разъяснительной работы по изменениям и дополнениям, вносимым в Конституцию.

Кроме того, были обсуждены особенности работы акимата столицы по материально-техническому оснащению участков для голосования и созданию условий для лиц с ограниченными возможностями, правила передачи в комиссию референдума списков граждан, имеющих право на участие в голосовании.

В рамках совещания был также проведен обучающий тренинг по подготовке членов комиссий с применением практикоориентированных методов. Профессиональные компетенции отработаны в форме деловой игры «День голосования».