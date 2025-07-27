Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В районе Сорбулакского водохранилища продолжается масштабная поисково-спасательная операция по установлению местонахождения всех находившихся на борту вертолета EC-145 Сил воздушной обороны, пропавшего 25 июля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Работы ведутся в усиленном и круглосуточном режиме.



К операции привлечены около 400 человек, более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования, а также кинологические расчёты.



Руководство на месте осуществляет командующий военно-воздушными силами Вооружённых Сил генерал-майор авиации Аскар Избасов. Он координирует действия всех задействованных подразделений.



Проводится комплексное обследование акватории и прибрежной зоны, включая труднодоступные и глубинные участки. Поисковые мероприятия не прекращаются ни днём, ни ночью. С родственниками пропавших организована постоянная адресная работа — они своевременно информируются о ходе операции.



Сорбулак — крупное озёр-накопитель сточных вод, расположенное в естественной замкнутой котловине на северо-западе Алматинской области. Поисковые работы осложняются рядом факторов: сложный подводный рельеф и заилинённое дно; переменная глубина (до 22 метров); замедленный водообмен; нулевая видимость, обилие ила и тины.