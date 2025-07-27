К операции привлечены около 400 человек
В районе Сорбулакского водохранилища продолжается масштабная поисково-спасательная операция по установлению местонахождения всех находившихся на борту вертолета EC-145 Сил воздушной обороны, пропавшего 25 июля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны
Работы ведутся в усиленном и круглосуточном режиме.
К операции привлечены около 400 человек, более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования, а также кинологические расчёты.
Руководство на месте осуществляет командующий военно-воздушными силами Вооружённых Сил генерал-майор авиации Аскар Избасов. Он координирует действия всех задействованных подразделений.
Проводится комплексное обследование акватории и прибрежной зоны, включая труднодоступные и глубинные участки. Поисковые мероприятия не прекращаются ни днём, ни ночью. С родственниками пропавших организована постоянная адресная работа — они своевременно информируются о ходе операции.
Сорбулак — крупное озёр-накопитель сточных вод, расположенное в естественной замкнутой котловине на северо-западе Алматинской области. Поисковые работы осложняются рядом факторов: сложный подводный рельеф и заилинённое дно; переменная глубина (до 22 метров); замедленный водообмен; нулевая видимость, обилие ила и тины.
"Эти природные и техногенные особенности требуют высокой точности, технической оснащённости и слаженности действий всех участников операции. Поисково-спасательные мероприятия будут продолжаться до получения окончательных результатов. О ходе и итогах будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.