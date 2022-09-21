Общество Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф особой секретности, о нем было мало известно даже в профессиональной среде 21 сентября 2022 г. 1:00 Людмила Макаренко Непокорный, несломленный, незабытый Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф особой секретности, о нем было мало известно даже в профессиональной среде. Теперь об истории его жизни, деятельности и гражданском подвиге знает любой школьник. Но никакое знание не бывает конечным… Сын народа В биографических сведениях об Ахмете Байтурсынове не осталось белых пятен. А благодаря большому количеству рассекреченных исторических документов, которые он написал собственноручно и которые писали на него другие, основоположника казахской лингвистики, ученого-просветителя, поэта и публициста вполне можно себе представить – интеллигентным, тонким и в то же время бескомпромиссным, несгибаемым и мужественным. Фонды Киргизского (Казахского) областного комитета партии большевиков, который до поры располагался в столичном центре – Оренбурге, теперь хранятся в Архиве Президента РК, в том числе документы Ахмета Байтурсынова. И они готовы рассказать историю большой и незаурядной личности. Написанную от руки автобиографию он начинает так: «Я сын киргиза». Прочесть такую фразу тускло и монотонно невозможно, она вся из ударений, поэтому звучит на высокой ноте, горделиво. И этого хватает, чтобы понять, откуда у городского учителя столько идейной гражданственности и радения за свой народ. Вместе с биографией в архивном деле 139 фонда подшит заполненный рукой Байтурсынова «личный листок ответственного работника» – то, что в наши дни называется анкетой. Так вот эта автобиографическая справка полностью опровергает историческую неточность – в некоторых источниках датой рождения педагога до сих пор указывается январь 1873 года вместо сентября 1872 года. – Ошибка, вероятно, связана с историей празднования 50-летия Ахмета Байтурсынова, – объясняет заместитель директора архива, доктор исторических наук Кайрат Алимгазинов (на снимке). – Дело в том, что юбилей отмечался дважды – как положено, календарно, в 1922 году, и в январе 1923 года. Повторно праздновали день рождения близкие люди, в их числе Мухтар Ауэзов, которые не смогли присутствовать на торжестве осенью. Позже это событие чаще упоминалось в мемуарах и в истории оказалось более известным. Следом разночтения перешли в различные публикации. Точку в этом недоразумении поставил сам Байтурсынов, выведя в личном листке в строке с датой рождения цифру 1872 с изящной длинноногой семеркой. Большая чистка Эти казенные бумаги – биографию и анкету – Ахмет Байтурсынов заполнил 4 июля 1924 года. Точных сведений, по какой надобности он это делал, нет. То время для него еще казалось благополучным: он председатель в Киргизском (Казахском) научно-литературном совете, член академического центра Наркомпроса и одновременно преподаватель казахского языка и литературы. Тучи, которые сгустились над головой бывшего алашординца четырьмя годами раньше, казалось, разошлись: он уже не отправлял жестких обличительных писем в Кремль и больше посвящал себя науке. До первого ареста оставалось пять лет. Хотя отношения с партией, которая прочно вставала на место рулевого в советском государстве, у него не ладились изначально. По документам президентского архива можно проследить за коротким развитием этой драматичной истории. В рядах рабоче-крестьянской партии большевиков Ахмет Байтурсынов пребывал меньше года, вступив в нее весной 1920 году и, как утверждают историки, вынужденно. Поэтому его скорое отлучение от РКП(б) выглядит следствием закономерным и как будто сознательно вызванным. Только что принятый в партию и назначенный на пост зампредседателя Совнаркома, а затем наркома просвещения Киргизской (Казахской) АССР, он с большой энергией взялся за критику перегибов партийной политики, особенно в ее национальном аспекте: писал острые статьи и открытые письма лично Ленину. В конце концов в знак протеста перестал платить членские взносы. – В таких случаях на нарушителей партийной дисциплины заводились персональные дела, их рассматривали на специальных заседаниях партбюро, – рассказывает Кайрат Шакаримович. – Дело на Байтурсынова осенью 1921 года разбирала областная контрольная комиссия РКП(б). Из протокола слушаний мы узнаем, что партийные товарищи осудили проступки Байтурсынова, в их числе – неуплата взносов и непосещение собраний. Припомнили и другие прегрешения. Старые грехи перечисляются в выписке из протокола заседания комиссии по очистке партии от 27 ноября 1921 года: «Исключить из членов РКП как алашинца, недоказавшего себя на политической работе и не вступившего в РКП(б) после гражданской войны». Языком правды За пару недель до «чистки» Ахмет Байтурсынов готовит объяснительную для партийного жюри, где со свойственной ему эстетикой изложения приводит «контраргументы», да так, как будто вбивает гвозди тяжелой кувалдой: «Будучи комиссаром по просвещению, членом президиума КЦИК и председателем редколлегии по составлению киргизских учебников я был поставлен в такое условие, при котором мне необходимо было выбрать одно из двух: либо заниматься составлением учебников, либо заниматься посещением партийных собраний, на которых, по правде сказать, как мне, так и другим, подобным мне, товарищам из киргизов нечего делать. Я выбрал первое, считая себя более способным и полезным для работы по киргизскому языку и наверняка зная, что работа моя в этой области будет несравненно плодотворнее работы на партийных собраниях. Обвинение меня в непосещении собраний имело бы смысл в том случае, если бы время, могущее быть употребленным на посещение собраний, проводилось мною праздно. Что же касается обвинений меня в участии в алашордынской организации, то об этом знала та партийная организация, которая принимала меня в партию». В той же манере написаны письма Байтурсынова В. И. Ленину. В Архиве Президента находятся машинописные тезисы трех таких посланий с оригинальной правкой самого автора. – Чаще всего они касались проблем жизни киргизо-казахских народов, методов приведения их к оседлости, национализации и коллективизации, которые стали причиной голода и нехватки работы. Одно письмо так и названо «По национальным и колониальным вопросам», – продолжает Кайрат Алимгазинов. – Автор критиковал не только большевистскую политику, но и конкретные персоны, которые ее осуществляли на местах. Была ли ответная реакция на обращения, не могу сказать, у нас нет документов на этот счет. В одном из писем Ахмет Байтурсынов делится мыслями о Киргизском (Казахском) ревкоме – новом народном правительстве автономной республики, где он занимает положение второго по значимости человека. На нескольких листах убористого текста автор рассуждает о доверии народа к пролетарской власти и, не смущаясь, проводит параллели между ней и царской сатрапией. Вероятно, именно эта дерзость и, конечно, авторитет уважаемого просвещенного человека до поры до времени спасали его от больших бед. Достоинство в букве – Кроме гражданской позиции работы Байтурсынова узнаваемы по индивидуальному авторству, – добавляет сотрудница архива Жанар Сатаева. – В своих объемных текстах он почти не повторяется. В них слышится хороший литературный слог. Так писал только он, излагая мысли стройно и убедительно, разбираясь в сути до мелочей. Делал это прямо и смело, но при этом вполне интеллигентно. Образный язык и ироничный тон в строгой официальной переписке, отсылы к известным иносказаниям и народным пословицам, бьющим не в бровь, а в глаз, – все это выдает в Ахмете Байтурсынове блестящего лингвиста и публициста. Остро и горячо он писал обо всем, что по-настоящему трогало. Но след его характера, кажется, остался даже в сухих официальных документах. Вот, например, почерк. У Байтурсынова он не жесткий и не высушенный до острых углов, как типичный мужской, а ровный и плавный, перетекающий волной из буквы в букву. Тоже мужской, но одновременно правильный и изящный: по стандартам своего времени с округлыми завитками и каллиграфической чистотой. – Видите, это чернила, – продолжает специалист. – А попробуйте найти хоть одну помарку или кляксу. Все ровно, чисто, аккуратно. Такой документ читать не только интересно, но и приятно. Учитель. Что тут добавить? Автобиография Байтурсынова расположилась на альбомном листе с непривычной разлиновкой. Бумага плотная и качественная. Жизнь документу, как считает архивист, будет обеспечена надолго. Хотя бы потому, что в чернилах из прошлого века содержатся соединения железа, а это само по себе долгосрочная гарантия. Собственноручные авторские рукописные тексты для архивистов – самый ценный материал. И Жанар Амантаевна проявляет профессиональный интерес еще к одной детали – какими усилиями сделаны записи на листе. – Имеет значение даже то, с каким нажимом наносятся чернила – краска как будто впечатывается в бумагу, это тоже обеспечивает лучшую сохранность записям в документе, – объясняет сотрудница. Переходя на личности – Первые рассекречивания архивов начались в конце 80-х годов. До этого про Ахмета Байтурсынова и его сподвижников мало что было известно, и то в негативном ключе, – подключается к разговору Евгения Чиликова, старший эксперт Архива Президента РК. – Одно из первых заключений комиссии ЦК Компартии Казахстана по изучению творческого наследия национальных авторов сделано как раз в отношении Магжана Жумабаева, Жусипбека Аймауытова и Ахмета Байтурсынова. Впоследствии оно легло в основу решения об их реабилитации. Документы Байтурсынова, даже связанные с его номенклатурной деятельностью в государственном и партийном аппаратах, пришлось собирать по крупицам. В свое время сотрудники института истории партии разыскивали их по архивам Советского Союза и вообще где только можно, записывали устные истории, находили уникальные фотографии. Работали с биографическими данными: собирали и сопоставляли воспоминания с документальными свидетельствами – к моменту восстановления в гражданских правах даже личные сведения об Ахмете Байтурсынове не были широко известны. – Сейчас мы имеем документально выверенную и полную биографическую справку об этом человеке, – продолжает Евгения Викторовна. – К сожалению, очень мало материалов о деятельности Байтурсынова во главе академического центра. Одновременно работая наркомом просвещения и членом крупной комиссии по краеведению, он руководил академическим центром. Думаю, это была интересная часть его научной работы. К юбилею видного педагога и просветителя, государственного деятеля и большого патриота казахского народа в научном сообществе готовятся несколько новых изданий. Евгения Чиликова считает каждую такую работу ценным вложением в исторический багаж нации и в то же время предлагает особым образом систематизировать архивные материалы по выдающимся личностям. – На взгляд архивиста, хорошо бы эти документы или хотя бы их копии собрать в общую национальную коллекцию. У нас есть определенный объем биографических свидетельств, другие материалы в отношении Ахмета Байтурсынова, но значительное их количество еще хранится в Оренбурге, других зарубежных архивах. Было бы хорошо получить оттуда хотя бы выкопированные документы и собрать все, что есть в нашей стране. Мы до сих пор сталкиваемся с тем, что различные исторические неточности кочуют из публикации в публикацию. Такой интегрированный архив помог бы решить и эту проблему. Пред. След. Пред. След.