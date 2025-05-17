27-летний Хади Матар, напавший с ножом на известного британского писателя Салмана Рушди во время его лекции в штате Нью-Йорк в 2022 году, приговорен к 25 годам тюрьмы. Ранее он был признан виновным в покушении на убийство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

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В результате нападения Рушди получил серьезные травмы, включая повреждение печени, потерю зрения в одном глазу и паралич руки из-за перебитого нерва. За 20 секунд Матар сумел нанести Рушди более 10 ножевых ранений.

Обвинительный приговор был вынесен присяжными в феврале этого года после двухнедельного судебного разбирательства в суде округа Чотокуа на западе штата Нью-Йорк, недалеко от места нападения.

Присяжные также признали Матара виновным в нападении на интервьюера Генри Риза, который находился на сцене вместе с Рушди. Риз получил легкую травму головы.

Сам Матар, житель штата Нью-Джерси, не признал себя виновным. Его адвокаты отказались вызывать собственных свидетелей, и Матар не давал показаний в свою защиту.

В интервью New York Post из тюрьмы в 2022 году Матар похвалил верховного лидера Ирана аятоллу Хомейни за его призывы к казни Рушди.