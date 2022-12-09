Показатель отношения к стране

Кызылординское областное управление общественного развития организовало очень полезный семинар на тему «Мемлекеттік тіл және аударма мәселелері», направленный на расширение сферы применения государственного языка и соблюдение принципов использования делопроизводства и визуальной информации на государственном языке.

В семинаре приняли участие заместитель руководителя областного управления общественного развития Артур Камбаров, специалисты областных управлений и территориальных департаментов, ответственные в своих организациях за развитие государственного языка, представители Кызылординского областного филиала общественного объединения «Международное общество «Қазақ тілі», рекламных агентств, средств массовой информации, языковеды.

На сегодня областной филиал ОО «Международное общест­во «Қазақ тілі» – одна из тех организаций, которая активно трудится над повышением статуса государственного языка. Члены этого НПО отмечают, что с каждым годом в стране реализуется все больше проектов, расширяющих сферу применения государственного языка. Многие интересны форматом, в них вовлекается большое количество участников. Вместе с тем государственный язык начали целенаправленно изучать и представители других этносов, проживающих в Казахстане. И это прекрасный показатель ответственного отношения людей к своему гражданству, стране.

В некоторых районах Кызыл­ординской области количество членов объединения достигает двух-трех тысяч. Сейчас в составе семи районных, двух городских филиалов, двух комитетов и 796 первичных организаций насчитывается 38 973 человека.

На семинаре руководитель отдела развития языков и ономастики областного управления общественного развития Ляззат Есимова выступила с докладом на тему «Мемлекеттік тілдің қолданылуы», преподаватели Кызылординского университета имени Қорқыта-ата Аман Абасилов и Алдажар Абилов подготовили доклады на темы «Тағам атауларының мемлекеттік тілдегі базасын қалыптастыру» и «Аударма және балама мәселелері». Они рассказали о том, как сейчас используют на практике казахский язык, привели простые примеры – вывески, меню в ресторанах, объяв­ления. Говорили о проблемах перевода с казахского.

После освещения вопросов повестки дня участники семинара высказали свои мнения и предложения.

Как подчеркнул Президент ­Касым-Жомарт Токаев в ­своей статье «Тәуелсіздік бәрінен қымбат», государственный язык – один из главных символов страны, – отметил Артур Камбаров. – За период независимости в Казахстане созданы все условия для развития казахского языка. За это время в разы выросло количество школ и учебных заведений, детских садов, в которых обучение ведется на казахском языке. Сегодня значительно возросло число прекрасно знаю­щих государственный язык казахстанцев. Сформированы все правовые методы и гарантии для того, чтобы сделать казахский язык фактором, действительно объединяю­щим народ страны.

Отметили участники семинара важность выпуска в стране ка­чественной детской литературы на казахском языке, так как именно с малого возраста формируется интерес к государственному языку, побуждение знать его и глубоко изучать.