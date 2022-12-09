Ветеран спорта, один из легендарных отечественных вратарей Куралбек Ордабаев с надеждой смотрит на развитие футбола страны и гордится алматинской командой «Кайрат», основным голкипером которой он был на протяжении 12 лет
Сказки беременной мурены
Оставил нам свою земную песню
Двойной подарок
Язык и мышление
Поговори со мной
Недетские проблемы безнадзорности
Жизнь в картинах
Идут по земле пилигримы
«Дарын» – благодарность и вдохновение
Связующее звено между госструктурами и гражданским обществом
Показатель отношения к стране
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
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Ерболат Досаев переназначен акимом Алматы
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Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Нуржан Нуржигитов остался на посту акима Жамбылской области
Открытость обществу и транспарентность – важные принципы в работе депутатского корпуса
Два комитета хотят упразднить в МВД
Берік Әбдіғалиұлы переназначен акимом области Ұлытау
50-летнего иностранца подозревают в торговле наркотиками в Астане
4 декабря впервые отмечается Всемирный день катания на коньках. Дата инициирована Международным союзом конькобежцев. В Казахстане подобный праздник уместнее проводить в конце декабря, когда день рождения отмечает высокогорный каток «Медеу»
Мосгорсуд утвердил приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство Томирис Байсафы
Казахстанский боксёр Айдос Ербосынулы вышел из больницы в США
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
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Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
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ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
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Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
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Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии