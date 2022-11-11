Показатели демократии

В предвыборном штабе кандидата в президенты РК от Национального альянса профессиональных социальных работников Каракат Абден подвели промежуточные итоги агитационной работы по регионам страны. Как отметили в штабе, предвыборная агитация проводится активно.

– Каракат Абден уже провела свыше 30 предвыборных встреч с населением в 8 областях страны. Поступает очень много вопросов и предложений от избирателей, которые оперативно отрабатываются работниками наших региональных штабов, – поделился информацией пресс-секретарь кандидата Еламан Төлепберген. – В целом выборы – это показатели демократического общества, и на агитационный штаб возложена огромная ответственность. Поэтому, учитывая лучший мировой опыт в проведении выборов и предвыборной агитации, мы стараемся вести свою работу масштабно. Для нас важно показать все сильные политические грани своего кандидата. Это требует большой слаженной работы. В предвыборном штабе очень много единомышленников, профессионалов, патриотов, каждый из которых знает свои обязанности и видит одну общую цель – служить во благо народа.

Кандидат в президенты Рес­публики Казахстан Каракат Абден в ближайшее время планирует встретиться с жителями Туркестанской и Жамбылской областей и обсудить с ними важные вопросы социально-экономического развития страны и воспитания подрастающего поколения в духе традиций казахского народа.