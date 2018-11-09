Свежий выпуск
​Показатели роста
Марина Иванова

За 9 месяцев года регион экс­портировал свыше 1,5 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, в том числе в 3 раза больше баранины, чем было запланировано. Об этом в рамках своего отчета перед депутатами областного маслихата сообщил аким региона Алтай Кульгинов.

– В Послании Главы государства отмечено, что индустриализация, ориентированная на экспорт, должна стать центральным элементом экономической политики, – подчеркнул спикер. – Экспорт в обрабатывающей промышленности только за 8 месяцев года достиг 150 миллионов долларов и увеличился на 26%.

В общей сложности выпуск промышленной продукции в денежном выражении составил 1,8 трлн тенге. В металлургии и производстве готовых металлических изделий он вырос в 1,5, машиностроении – в 1,2, пищевой промышленности – в 1,1 раза.

По словам Алтая Кульгинова, валовая добавленная стоимость в обрабатывающем секторе тоже показала неплохой результат в 50 млрд тенге, увеличившись в реальном выражении на 17%. На 26% возросла производительность труда, превысив 9 тыс. долларов на одного человека.

Лидирующее место в респуб­лике Западно-Казахстанская область занимает по доле инвестиций в основной капитал – свыше 60% при общем объеме 165 млрд тенге. По данным акима региона, этому способствовали мероприятия, проводимые на системной и комплексной основе, в том числе и работа областного совета по привлечению инвестиций.

– Рост инвестиций оказывает прямое влияние на доходную часть госбюджета. В виде налогов в бюджет поступило около 213 миллиардов тенге, что на 28% выше уровня прошлого года. Другими словами, на один тенге вложенных инвестиций приходится 7 тенге полученных налогов, – подчеркнул Алтай Кульгинов.

По словам акима Западно-Казахстанской области, количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 6% и составило 40 тыс. единиц. Доля данной сферы в валовом региональном продукте области равняется 40% – третий показатель в стране.

Главным приоритетом в области по-прежнему остаются дороги. На строительство 450 км автомобильных дорог выделено 32 млрд тенге. Важными проектами в этой сфере стали трассы, имеющие выход на Российскую Федерацию. В нынешнем году ожидается окончание строительства дороги, соединяющей регион с Саратовской областью, возведение которой ведется уже несколько лет по программе «Нұрлы жол». Среди перспективных проектов – капитальный ремонт самого загруженного пограничного пропускного пункта «Сырым» на республиканской дороге Самара – Шымкент.

Немаловажное значение уделяется внутренней дорожной сети: областным, районным и проселочным дорогам, а также центральным и второстепенным улицам областного центра. В Уральске на дорожный ремонт в текущем году направлено около 8,8 млрд тенге, большая часть этих средств выделена КПО б.в. На эти средства отремонтировано 50 улиц, или примерно 50 км дорог.

По словам Алтая Кульгинова, Президент страны подчеркнул, что необходимо создавать комфортную среду проживания, которая складывается из дос­тупного жилья, комфортного и безопасного двора, качественной инфраструктуры. С этой целью по программе «Нұрлы жер» в области ведется строительство 26 многоквартирных жилых домов и 104 жилых домов на селе. По итогам года планируется ввести в эксплуатацию 6 домов в областном центре и 83 – в районах.

– За счет частных инвестиций уже построено 1 400 коммерчес­ких квартир, из них в рамках программы «7–20–25» реализовано 75, еще 280 квартир готово к реализации, – отметил аким области. По итогам 9 месяцев в общей сложности введено в эксплуатацию почти 337 тысяч квадратных метров жилья за счет всех источников финансирования, что больше уровня прошлого года на 13,2%.

Важными остаются проекты по газификации и водоснабжению сельских территорий. На сегодня завершено строительство газопровода к 24 населенным пунктам Акжаикского, Бокейординского, Зеленовского и Жанибекского районов, где проживает более 9 тыс. человек. Газификация оставшихся 20 сельских населенных пунктов будет завершена в 2019 году. В результате этих мер доля обеспеченности населения области природным газом увеличится с 94% до 95%.

Что касается водоснабжения, то на строительство и реконструкцию одной тысячи километров сетей выделено 4,5 млрд тенге. Это около 50 сел с охватом населения свыше 56 тыс. человек. До конца года планируется подключить к чистой питьевой воде 33 тыс. человек, при этом показатель обеспеченности водой достигнет 45,4%.

– Кроме того, завершено строительство Жангалинского группового водопровода общей стоимостью 2,5 миллиарда тенге, что обеспечило централизованным водоснабжением 7 населенных пунктов с населением до 16 тысяч человек, – сказал Алтай Кульгинов. – Ранее жители данных сел использовали воду из открытых источников, финансирование проекта позволило открыть жителям доступ к чистой родниковой воде.

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