Покорители Балхаша Свежий выпуск 646 Александр СКЛАБОВСКИЙ, Алматинская область

Одиннадцать команд из Казахстана и России, представляющие Алматы, Омск, Томск, Новосибирск, стали первыми участниками этих соревнований, которые планируется сделать традиционными.

В течение недели экипажи парусно-моторных надувных катамаранов с такими звучно-экзотическими названиями на бортах, как «Одиссей», «Катрея», «Бэтмен», «Корсар», «Култук», «Танго», «Тигра», «Натали», «Пацифика», а также «Бурундук-шалун» и даже «Самогон», бороздили акваторию самого крупного естественного водоема Жетысу, ведя борьбу за призовые места в классах «А-17», «А-13» и абсолютном первенстве.

Мореманы, почти половину которых составляли отважные представительницы прекрасного пола, без каких-либо ЧП и при хорошей погоде (чувствовалось, что этому начинанию благоволит не только Нептун, но и своенравная богиня Фортуна) преодолели шесть зачетных этапов: переход Лепсы – Жаланаш в 50 км; переход Жаланаш – Карашыган в 35 км; переход Карашыган – Коржынтобе в 75 км; совершили короткие гонки и рыболовные соревнования у полуострова Кентубек; переход Коржынтобе – Бурлу в 30 км; переход Бурлу – Лепсы в 25 км.

Финиш регаты и торжественное награждение победителей состоялись на территории зоны отдыха «Рива Лепсы». В классе «А-17» тройку лидеров составили омский «Корсар» (первое место) и алматинские экипажи «Пацифика» (второе место) и «Тигра» (третье место). В классе «А-13» лучшими стали новосибирский «Самогон» (первое место) и представлявший южную столицу «Бэтмен» (второе место) и «Танго» (третье место).

В абсолютном первенстве выиграл регату экипаж катамарана «Корсар» из Омска. Второе место досталось «самогонщикам»-новосибирцам, третью строчку этого рейтинга занял алматинский «Бэтмен».



