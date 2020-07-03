Покрывает ли ОСМС лечение от коронавируса в Казахстане
Екатерина Елисеева
В пресс-службе Фонда медицинского страхования разъяснили, как оказывается помощь в системе ОСМС людям со страховкой и без, заболевшим коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Всем, кто заболел КВИ, оказывается медицинская помощь. Это не зависит от статуса, так как проходит по ГОБМП, то есть бесплатно. Грубо говоря, застрахован или не застрахован человек, прикреплен к больнице или нет, он получает необходимую медицинскую помощь", – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что коронавирусная инфекция входит в список заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.
"В пакет ГОБМП входят следующие виды медицинской помощи: скорая помощь и санитарная авиация; стационарная помощь экстренная и при лечении социально значимых заболеваний, а также заболеваний, представляющих опасность для окружающих; стационарозамещающая помощь при лечении социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих", – подчеркнули в пресс-службе Фонда.
Также сообщается, что ФСМС заключал с поставщиками отдельные договоры по КВИ.
"Раньше никогда не было пандемии, этот момент для нас новый. Он отдельно оплачивается по ГОБМП. Туда входят госпитализация, койко-место, все виды лечения, которые проходит человек при стационаре. Это все будет бесплатно, причем даже если это не экстренно. Просто сейчас пошел ажиотаж, мест нет и так далее. В начале пандемии забирали всех, даже если было просто подозрение на КВИ. Люди лежали в стационарах две недели. Это все было за счет государства, как и сейчас. Просто возникают проблемы из-за отсутствия мест в некоторых регионах и крупных городах", – ответили в пресс-службе.
Отметим, если человек лечится дома, он может рассчитывать на бесплатную консультацию врача через СМС либо видеосвязь.
Напомним, в Казахстане ужесточают карантин с 5 июля, чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. На данный момент выявлено 44 075 заболевших коронавирусной инфекцией.