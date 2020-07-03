Общество
Покрывает ли ОСМС лечение от коронавируса в Казахстане
Екатерина Елисеева
В пресс-службе Фонда медицинского страхования разъяснили, как оказывается помощь в системе ОСМС людям со страховкой и без, заболевшим коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Всем, кто заболел КВИ, оказывается медицинская помощь. Это не зависит от статуса, так как проходит по ГОБМП, то есть бесплатно. Грубо говоря, застрахован или не застрахован человек, прикреплен к больнице или нет, он получает необходимую медицинскую помощь", – сообщили в пресс-службе. 

Отмечается, что коронавирусная инфекция входит в список заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. 

"В пакет ГОБМП входят следующие виды медицинской помощи: скорая помощь и санитарная авиация; стационарная помощь экстренная и при лечении социально значимых заболеваний, а также заболеваний, представляющих опасность для окружающих; стационарозамещающая помощь при лечении социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих", – подчеркнули в пресс-службе Фонда. 

Также сообщается, что ФСМС заключал с поставщиками отдельные договоры по КВИ.

"Раньше никогда не было пандемии, этот момент для нас новый. Он отдельно оплачивается по ГОБМП. Туда входят госпитализация, койко-место, все виды лечения, которые проходит человек при стационаре. Это все будет бесплатно, причем даже если это не экстренно. Просто сейчас пошел ажиотаж, мест нет и так далее. В начале пандемии забирали всех, даже если было просто подозрение на КВИ. Люди лежали в стационарах две недели. Это все было за счет государства, как и сейчас. Просто возникают проблемы из-за отсутствия мест в некоторых регионах и крупных городах", – ответили в пресс-службе. 

Отметим, если человек лечится дома, он может рассчитывать на бесплатную консультацию врача через СМС либо видеосвязь.

Напомним, в Казахстане ужесточают карантин с 5 июля, чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. На данный момент выявлено 44 075 заболевших коронавирусной инфекцией. 

Популярное

Все
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Все мы родом из детства
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
Знать и помнить – наш долг
Туркестан как образец согласия и единства
Где зимовать бегемоту?
Референдум запустил процесс формирования политической нации в Казахстане
Бюджетный день сурка
Лето, ах, лето…
В Смирново – новоселье
Я тоже хочу быть солдатом…
В густонаселенном Южном Казахстане не хватает школ, несмотря на их массовое строительство
Храбрый поступок
Сообщение ЦИК
Процесс пошел!
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Грани развития Алматы
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
Как формировалась государственная символика Казахстана
Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорватии
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Общество
Информация о продаже масок против оспы обезьян появилась в …
Общество
Требования к школьной форме планируют изменить в Казахстане
Общество
Больше автобусов и такси для людей с инвалидностью должно с…
Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июня

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]