Полицейские Костаная спасли застрявшую в заборе косулю

Животное не поранилось. Его выпустили в Алтынсаринском районе в естественную среду обитания.

Кадр из видео

Полицейские Костаная спасли косулю, которая случайно забежала в город. Дикое животное в городе 19 марта заметил один из местных жителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

Получив информацию о животном, на место прибыл автопатруль.

«По прибытии мы увидели косулю, которая застряла в заборе. Так как это очень пугливое животное, мы аккуратно вытащили ее и поместили в служебный автомобиль, связав задние конечности», - рассказали полицейские.

По их словам, животное не поранилось, и было выпущено в Алтынсаринском районе в естественную среду обитания.