Полицейские спасли подростка, провалившуюся под лед на реке в Атырау

Происшествия
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Атырауские полицейские вытащили девочку на берег и передали медикам «скорой помощи», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на polisia.kz 

Фото: polisia.kz

В полицию Атырау поступило сообщение о том, что недалеко от центра города, под лед на реке Урал провалилась девочка. 

На место происшествия по сообщению прибыли сотрудники батальона патрульной полиции Гапу Жанарыс, Арсен Муратов, Курмангазы Мерей и инспектор отдела административной полиции Арманбек Габитов. Полицейские сразу же приступили к спасению. 

Лейтенант полиции Жанарыс Гапу, обвязал себя веревкой, направился по льду к подростку. Его коллега Мерей Курмангазы подстраховывал его. Другие полицейские стояли на берегу, готовые помочь в любую минуту. 

Подросток сильно замерзла и не смогла толком объяснить ситуацию. 

Следственно-оперативная группа приступила к соответствующим мероприятиям.

#полиция #Атырау #река #подросток #спасение

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