Полицейские спасли подростка, провалившуюся под лед на реке в Атырау

Атырауские полицейские вытащили девочку на берег и передали медикам «скорой помощи», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на polisia.kz

Фото: polisia.kz

В полицию Атырау поступило сообщение о том, что недалеко от центра города, под лед на реке Урал провалилась девочка.

На место происшествия по сообщению прибыли сотрудники батальона патрульной полиции Гапу Жанарыс, Арсен Муратов, Курмангазы Мерей и инспектор отдела административной полиции Арманбек Габитов. Полицейские сразу же приступили к спасению.

Лейтенант полиции Жанарыс Гапу, обвязал себя веревкой, направился по льду к подростку. Его коллега Мерей Курмангазы подстраховывал его. Другие полицейские стояли на берегу, готовые помочь в любую минуту.

Подросток сильно замерзла и не смогла толком объяснить ситуацию.

Следственно-оперативная группа приступила к соответствующим мероприятиям.