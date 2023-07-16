Полицейские вытащили шесть человек из горящей квартиры в Акмолинской области (видео)

Сотрудники полиции спасли людей из огненной ловушки. Шесть человек оказались заблокированы в квартире на четвертом этаже в городе Косшы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото: Polisia.kz

Сообщение о пожаре в одной из квартир ЖК «Нурай» поступило 15 июля в 22:14 в отдел полиции города Косшы.

К этому времени, огонь охватил 4 этаж жилого дома и мог перекинуться на соседние помещения.

Как сообщили очевидцы, в горящей квартире оставалась люди, трое из которых несовершеннолетние дети. У жильцов не было возможности спуститься по лестничному пролету, так как он был полностью охвачен огнем.

Полицейские решили эвакуировать людей с помощью каната.

Таким образом спасли шесть человек. Среди них трое несовершеннолетних детей в возрасте 3-х, 10-ти, 11-ти лет. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

На месте ЧП работал пожарный расчет ОЧС. В настоящие время полностью эвакуированы жильцы третьего подъезда. 10 жильцов размещены в гостиницы города.