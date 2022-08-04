Полицейский сбил насмерть женщину в Алматы

В городе Алматы произошло ДТП со смертельным исходом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что 3 августа в 23:25 водитель служебной автомашины Hyundai гражданин Т. 1993 года рождения, сотрудник Полка патрульной полиции, следуя по улице Жансугурова в южном направлении, на пересечении с улицей Акпаева наехал на 49-летнюю женщину, которая скончалась на месте происшествия.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 345 УК РК. В порядке статьи 128 УПК РК водитель водворен в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы», – проинформировали в пресс-службе ДП города.