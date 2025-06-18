Полицейский спас человека из огня в СКО

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

В ночь на 13 июня в селе Кладбинка Жамбылского района СКО участковый инспектор полиции Азат Ануарбек спас человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Участковый Азат Ануарбек во время объезда увидел ночью огонь в 01:40 часов. Одновременно начали поступать звонки от соседей.

Прибыв на место происшествия, он увидел, что крыша и входная дверь охвачены огнем. В доме, как хорошо было известно участковому, проживал 53-летний сельчанин. За шумом пожара слышались его крики. Азат разбил окно и осмотрел задымленный дом.

Передвигался ползком — у пола еще оставалась возможность дышать. Жильца он обнаружил в дальней комнате, растерявшийся человек звал на помощь. Азат вывел его к разбитому окну, где соседи помогли выбраться наружу и мужчине, и его спасителю. Прибывший вскоре пожарный расчет ликвидировал возгорание.

Медицинская помощь жильцу не потребовалась. Придя в себя, он сердечно поблагодарил полицейского за бесстрашный поступок.

«На самом деле страх был, но он пришел. В тот момент бояться было некогда. Я видел пожары, в которых не успевали спасти людей, и не собирался допускать трагедии», — говорит страж порядка.

Капитан полиции Ануарбек служит в полиции с 2016 года, с 2018 года — участковым инспектором, пользуется доверием населения. Он призывает всех сельчан соблюдать осторожность в обращении с огнем, следить за состоянием электропроводки, в случае пожара сохранять спокойствие и выбираться из дома, держась ближе к полу.

#пожар #полицейский #спасение

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