Полицейского обвинили в самоубийстве жены: в ДП Алматинской области прокомментировали случай

Происшествия
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Айдана Демесинова
В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали случай с самоубийством 21-летней девушки. Дело расследуют по статье "Доведение до самоубийства", передает Kazpravda.kz со ссылкой на областной ДП.

"По материалам уголовного дела никто не признан еще подозреваемым. Все доводы и претензии родственников будут проверены. В настоящее время муж скончавшейся – Жанат Куанышбаев - допрошен в качестве свидетеля. На данный момент он находится, по-моему, на больничном. Его местонахождение неизвестно", - отметил заместитель начальника отдела полиции Панфиловского района ДП Алматинской области Айдар Абдрахманулы.

Ранее телеканал КТК сообщил, что в Алматинской области расследуют самоубийство 21-летней девушки. Гульмайсу Жакыбаеву нашли повесившейся в доме родителей на окраине Жаркента. Родственники во всем обвиняют мужа погибшей. Они утверждают, что он угрожал ей физической расправой, якобы заставил отказаться от ребенка и признаться в краже 13 миллионов тенге из дома его родственников.

К родителям девушка приехала после очередной ссоры с мужем. С ремнем на шее Гульмайсу на следующий день обнаружила мать. На место сразу же вызвали скорую, но спасти девушку было уже невозможно. В браке молодые прожили около полутора лет, но о проблемах в семье мать погибшей узнала недавно. По ее словам, сначала родители мужа выгнали невестку из дома.


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