В Мангистауской области полицией пресечен канал незаконной миграции. Изъяты паспорта, печати и крупная сумма денег, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области пресечена схема оказания фиктивных услуг иностранным гражданам по регистрации, продлению временного пребывания и получению разрешительных документов через ЦОН.

15 мая в ходе оперативных мероприятий задержаны трое подозреваемых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

В результате обысков изъяты более 70 печатей различных ТОО, около 75 паспортов иностранных граждан, электронные носители информации, компьютерная техника, банковские карты, оригиналы документов из ЦОНа, порядка 2 млн тенге наличными и два автомобиля.

Проводится досудебное расследование.