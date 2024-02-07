Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики

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Гульмира Кунапия
корреспондент

Видеоролик, распространившийся через мессенджеры и соцсети напугал казахстанцев. В нем говорится о мощном урагане, который якобы пройдет 9-10 февраля с порывами ветра до 100 км в час. В РГП "Казгидромет" прокомментировали содержание ролика, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Казгидромета, данное видео имеет ряд неточностей.

– Циклон, о котором идет речь в ролике, зарождается не на территории Казахстана, а сместился на нашу республику из районов Скандинавии, и с 7 февраля будет охватывать большую часть территории страны. Касательно силы ветра, то в данном видео даны показания в 100 км/час, в пересчете на м/с это 27-28 м/с. 

РГП «Казгидромет» также информирует, что 6 февраля было выпущено штормовое предупреждение о стихийном метеорологическом явлении об усилении ветра 30 м/с и более, – говорится в сообщении. 

Явление затронет такие регионы, как Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области. 

Согласно штормовому предупреждению, днем 7 февраля, сутки 8-9 февраля на большей части Казахстана прогнозируется сильный ветер 23-28 м/с, временами порывы 30 м/с и более, далее циклон начнет смещаться за пределы Казахстана. 

РГП «Казгидромет» призывает жителей и гостей Казахстана доверять официальной информации: единой дежурно–диспетчерской службы Департамента по чрезвычайным ситуациям 112, отслеживать штормовые предупреждения на сайте и в мобильном приложении DARMEN.

#фейк #циклон #штормовое предупреждение #мессенджеры #видеоролик

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