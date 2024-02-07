Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики

По информации Казгидромета, данное видео имеет ряд неточностей.

– Циклон, о котором идет речь в ролике, зарождается не на территории Казахстана, а сместился на нашу республику из районов Скандинавии, и с 7 февраля будет охватывать большую часть территории страны. Касательно силы ветра, то в данном видео даны показания в 100 км/час, в пересчете на м/с это 27-28 м/с.

РГП «Казгидромет» также информирует, что 6 февраля было выпущено штормовое предупреждение о стихийном метеорологическом явлении об усилении ветра 30 м/с и более, – говорится в сообщении.