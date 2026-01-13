Полиция раскрыла серию карманных краж в Алматы

Задержаны трое подозреваемых – серийных карманников

Фото: Polisia.kz

В Алматы сотрудниками полиции раскрыта серия карманных краж, совершенных в местах массового скопления людей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Задержаны трое подозреваемых – серийных карманников. Двое подозреваемых действовали в составе одной группы. Они орудовали в торговых домах, продуктовых магазинах и других местах с большим потоком людей, используя предновогоднюю суету и невнимательность граждан. На сегодняшний день их причастность доказана как минимум к 12 эпизодам карманных краж.

Установлено, что оба ранее уже привлекались к ответственности за имущественные преступления. Еще один задержанный действовал в одиночку. Он специализировался на кражах в общественном транспорте. По нему доказано 7 эпизодов. Все подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Проводится дальнейшая проверка на причастность к другим аналогичным преступлениям. По каждому факту начаты досудебные расследования.

– Карманники всегда выбирают места, где много людей и где внимание граждан рассеивается – транспорт, рынки, торговые центры, магазины. Именно в такие моменты они действуют. Все задержанные – серийные злоумышленники, часть из них ранее судима. Сейчас мы продолжаем работу по выявлению возможных дополнительных эпизодов, – отметил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Асхат Даулетияров.

Он также призвал жителей и гостей города к бдительности.

– Просим граждан внимательно относиться к своим личным вещам, не оставлять телефоны и кошельки в наружных карманах, сумки держать перед собой в общественном транспорте и в местах скопления людей. Ваша внимательность – лучшая защита от карманных краж, – подытожил Асхат Даулетияров.

