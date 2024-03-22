Полку новоселов в Кызылорде прибыло

Общество
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Алибек Байшуленов

В текущем году состоялась уже третья церемония вручения ключей от новых квартир

фото пресс-службы акимата области

В канун Наурыза в городе сдали в эксплуатацию еще один кирпичный пятиэтажный жилой дом по улице Жаппасбай-батыра. Ключи представителям социально уязвимых слоев населения вручил аким области Нурлыбек Налибаев, поздравивший земляков с наступающим Великим днем Улуса.

– Как отметил Президент, для подавляющего большинства населения жилищный вопрос остается одним из самых актуальных. И государство будет оказывать помощь только тем, кто действительно в ней нуждается. В этом году в пригородном поселке Тасбогет новым жильем обеспечены 172 семьи, сегодня двойной праздник отметят еще 80 кызылординских семей. На следующей неделе по программе льготного ипотечного кредитования «Сыр жастары» ключи от новых квартир будут вручены еще 60 семьям. Всего за счет бюджетных средств в облас­ти построят 70 жилых домов на 1 890 квартир. Это реальная демонстрация поддержки государства повышения благосостоя­ния населения, – подчеркнул глава региона.

Благодарность от имени новоселов властям и строителям выразила Арайлым Тлеубай, а государственный и общественный деятель Бакберген Досмамбетов произнес бата. Ряд работников подрядных организаций удостоились наград.

#Наурыз #жилье #Кызылорда #новоселье #ключи

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