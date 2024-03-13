Полная очистка невозможна?

В Атырау вывозом мусора занимается­ спецавтобаза. Но не всегда ее работа вызывает благодарность горожан. Безусловно, специализированное предприятие есть за что критиковать, но без понимания ситуации критика оказывается иногда голословной.

Как рассказывает заместитель директора по экономике предприятия Есенжан Шауданов, важную роль играет тарифная политика.

– Программа «Тариф в обмен на инвес­тиции» пока не работает: прошлогоднее повышение ставки на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) покрывает только себестоимость наших услуг. Методика расчета позволяла нам добавлять некую прибыль в размере 6%, в денежном выражении это семь миллионов тенге в месяц дополнительно. На сегодня 395 тенге за вывоз мусора – сумма средневзвешенного тарифа на одного человека, – отмечает Есенжан Шауданов.

В прошлом году поднятие тарифа на вывоз ТБО в Атырау вызвало шквал критики со стороны общественности.

– На момент принятия решения по тарифу в июне прошлого года мы находились в республике на 14-м месте среди 16 крупных городов. Тогда сумма равнялась 197 тенге. После утверждения тарифа уже в декабре и другие города стали пересматривать свои расценки. И в сетке новых тарифов атырауская спецавтобаза скатилась на 15-ю позицию. Мы даже не вышли на средний республиканский уровень тарифа по ТБО в 448 тенге. Тарифы в других городах повышались планомерно, поэтапно, и люди привыкали к их медленному росту. В нашем же случае произошел скачок, стоимость вывоза мусора увеличилась вдвое, и жителей Атырау это психологически напрягло, – пояснил Есенжан Шауданов.

Повышение тарифа возлагает на предприятие дополнительную ответственность. Но на что уходит прибыль?

На принятые инвестиционные обязательства. Порядка 20% составляет увеличение фонда заработной платы производственному персоналу, 2,5 млн тенге ежемесячно идут на погашение кредита по приобретению автотранспорта (всего в автопарке сегодня порядка 20 машин). Задача состоит в том, чтобы не было перебоев с вывозом ТБО.

Помимо этого, в городе необходимо строить площадки под мусорные контейнеры. Хотя они, по идее, относятся к инфраструктуре, и в идеале ответственность должен нести местный исполнительный орган.

– Мы строим площадки за свой счет и передаем, получается, городу, но на деле они не становятся нашей собственностью. К слову, процедура узаконивания таких мест весьма долгая: порядка полугода уходит на получение необходимых документов. Да, можно не бежать впереди паровоза, дождаться утверждения мест, но мы делаем это авансом, так сказать. В Атырау много площадок, где стоят баки для ТБО без оформленной документации, так сложилось исторически. Есть места, где давным-давно стоят мусорные контейнеры, удобные для жителей, и вдруг выясняется: это чья-то земельная собственность. Приходит хозяин, заявляет свои права, – говорит Есенжан Шауданов.

Себестоимость одной площадки, в зависимости от наличия или отсутствия асфальтового покрытия, состав­ляет 700–800 тыс. тенге. В год в среднем обус­траивается по полсотни площадок.

Затраты выходят немалые. Но и зарабатывать на мусоре тоже можно. К примеру, некоторое время назад на территории мусорного полигона установили польскую дробилку, щепу делали.

– Мы и по сей день продолжаем ее делать. Но не сказал бы, что на этом можно много заработать. Главная цель – уменьшить объемы мусора. Одно дело – ва­ляется целое дерево, другое – его переработали в четыре мешка измельченной щепы. В основном ее покупают фермеры для своих огородов или коровников, – пояснил Есенжан Шауданов.

Есть сложности в сбыте отсортированного мусора. Не говоря уже о его утилизации. К примеру, отсортированная бумага сильно упала в цене и никому не интересна.

– Прежде, насколько мне известно, в городе было много предпринимателей, кто забирал из магазинов картон, копил, формовал, прессовал его. Сейчас же из-за низкой цены такой бизнес перестал быть интересным, вокруг мусорных площадок можно видеть огромные горы никому не нужного картона, – отметил Есенжан Шауданов.

И последнее. В 2024 году городской акимат провел тендер на санитарную очистку города стоимостью более 2 млрд тенге. Его выиграло ТОО «Спецавтобаза». Так что в этом году предприятие по санитарной очистке областного центра может неплохо заработать. Правда, все будет зависеть от объема работ.