Полная видеоверсия пресс-конференции Касым-Жомарта Токаева по итогам выборов Президента РК
Полное видео с пресс-конференции Касым-Жомарта Токаева по итогам выборов Президента РК опубликовано на youtube-канале пресс-службы Главы государства, передает Kazpravda.kz.
Как сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Курмангали в Facebook, в ходе пресс-конференции Касым-Жомарт Токаев ответил на ряд вопросов, волнующих общественность.
В мероприятии приняли участие 107 журналистов, представляющих 66 СМИ, в том числе 44 отечественных и 22 зарубежных. На казахском, русском, английском языках Президенту было задано около 30 вопросов.
Пресс-конференция Главы государства продлилась около часа.
"По многочисленным просьбам публикуем полную видеоверсию пресс-конференции", – написал он.
Напомним, 9 июня в Казахстане прошли выборы Президента, которые стали шестыми по счету. В списки были внесены 11 947 995 избирателей. По итогам голосования с результатом 70,96% победил Касым-Жомарт Токаев.