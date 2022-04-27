Полсотни овец загрызли собаки в ЗКО

В Сырымском районе Западно-Казахстанской области бродячие собаки загрызли 50 овец в частном подворье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Из сотни голов в отаре уцелела только половина, отмечает телеканал.

По словам сельских жителей, это уже не первое нападение собак, в марте они загрызли 12 овец и нескольких кур.

Фермеров беспокоит, кто возместит нанесённый ущерб. В акимате говорят, что финансов на выплату таких компенсаций не предусмотрено.

Отмечается, что в этом году на стерилизацию и кастрацию бродячих собак и кошек выделили 65 млн тенге.

Недавно сообщалось, что в Туркестанской области спустя год после укуса собаки умер от бешенства 14-летний подросток.

Также в Карагандинской области собака напала на двоих детей, один скончался.