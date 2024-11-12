Полцарства за коня!

Бережем лошадиные силы

На территорию конного завода «Кобыланды» в Алматинской области мы попали, когда всадники уже стали финишировать после первого 30-километрового марша в рамках международных соревнований FEI по дистанцион­ным пробегам CEI* на 100 км.

Каждого всадника, как только он заезжал в манеж, встречала команда тренеров и ассистентов. Первым делом лошадей ждал строгий ветеринарный контроль, осуществляемый приглашенными высококласс­ными специалистами. Животным измеряли пульс, прослушивали стетофонендоскопами и проводили всевозможные неизвестные обывателям манипуляции. Некоторые показатели выводились сразу на установленные тут же мониторы. После тщательной проверки всадники, уже в поводу, прогоняли своих скакунов метров пятьдесят в сторону от ветконтроля и обратно, а затем – снова тщательные замеры показателей и осмотр.

Только после этих процедур всадникам и лошадям полагается обязательный отдых перед следующим заездом. Тут уже к конным парам спешат ассис­тенты, кто-то берет животное под уздцы и начинает выхаживать. Одновременно другой член команды снимает седло. Кто-то несет теплую воду, ведь остудить скакуна необходимо таким образом, чтобы все эти процедуры ни в коем случае не сказались в дальнейшем на его здоровье. Самим всадникам тоже требуется перевести дух, ведь первые 30 км, может быть, и есть для них самые трудные.

– Это первый пробег подобного уровня на юге, в Алматы, мы его приурочили к 75-летию государственного и общественного деятеля Темирхана Дос­мухамбетова, – рассказал на церемонии открытия один из основных организаторов турнира руководитель агрохолдинга «Байсерке Агро» Чингиз Дос­мухамбетов. – Цель проведения данного турнира – открыть новую веху в развитии культуры конного спорта в нашей стране. Основной задачей мы видим продвижение отечественных лошадей на меж­дународной арене в конном спорте, в частности адайской и костанайской пород. Учитывая наше кочевое прошлое, пробеги на 40, 100, 160 километров для наших предков были обыденной нормой. Поэтому я уверен, что казахстанские породы и казахстанские спортсмены смогут стать очень успешными в этом виде спорта. Сегодня в турнире принимают участие 16 наездников и 16 лошадей. Есть наездники из Венгрии, Объединенных Арабских Эмиратов, не считая почти полностью представленной гео­графии Казахстана. Под это событие мы построи­ли трассу в 100 километ­ров. Надеемся развивать нашу инфраструктуру под этот вид спорта, увеличивать километраж, получить больше звезд.

Регламент турнира – четыре заезда. Два по 30 км и еще два по 20 км. Специфика соревнования FEI по дистанционным пробегам CEI* предполагает между каждым заездом обязательный осмотр лошадей ветеринарами. Если жизненные показатели животного выйдут за рамки строгого соответствия с принятыми федерацией нормами, то конная пара вынуждена будет покинуть соревнования.

Сегодня в состязаниях женщины соревнуются наравне с мужчинами. И по мнению организаторов, зачастую именно наездницы более чутко понимают животное, и в этом у них есть свое преимущество.

Еще одна особенность состязаний – скорость, показанная на дистанции, не является определяю­щей ни для наездника, ни для скакуна. Вышеописанное обязательное время для отдыха между забегами также учитывается. То есть даже если по времени прохождения дистанции кто-то выбился в лидеры, отправиться покорять следующий промежуток гонки можно лишь в случае, когда пульс лошади не будет превышать 60 ударов в минуту и по другим показателям, на усмотрение строгих арбитров, она будет достаточно отдохнувшей. А значит, если всадник прошел дистанцию достаточно быстро, но лошадь долго восстанавливала силы, то на следующий участок дистанции конная пара выйдет позже, чем их конкуренты.

Выглядит это практически как пит-стоп на гонках «Формулы-1», только с разницей, что там идет речь о секундах, а тут на «охлаждение» и «дозаправку» скакуна уходит значительное время, которое требуется для полного восстановления лишь одной лошадиной силы.

Инновации прежде всего

Поочередно, под строгим контролем судейской бригады, всадники стартовали на второй круг. Мы же отправились на саму трассу, чтобы посмотреть, как проходит гонка вне территории конезавода. Как и положено, на каждом ключевом отрезке обязательных спецучастков, всадников встречают арбитры, они же постоянно находятся на связи с судейской бригадой.

Бешеной скачки или какой-то заметной конкуренции между наездниками мы не увидели. Конники двигались в группах или по одному, каждый старался «выжать» из своего скакуна максимум, но так, чтобы животное сумело сохранить достаточно сил для более быст­рого восстановления. В основном спортсмены пускали своих коней на быстрой рыси, гораздо реже – в легкий галоп, и то, чтобы в скором снова вернуться на рысь, тем самым давая лошади сохранить силы.

– Эти соревнования проводятся при поддержке шейха Мансура Бен Заида Аль Нахайяна, который за свой счет направил сюда для проведения соревнований команду судей наивысшей международной категории в количестве 17 человек, – рассказывает президент Федерации конного спорта Республики Казахстан Даурен Аскат. – Так он поддерживает развитие конного спорта в нашей стране. У нас очень развиты национальные виды спорта: скачки, преодоление больших дистанций, свыше 100 километров. Но это развитие происходит только в нашей стране, а на международной арене казахстанские спортсмены, равно как и отечественные породы лошадей, пока не представлены. Именно это является основной причиной проведения данных соревнований, потому что казахские лошади уже себя зарекомендовали как очень выносливые, способные составить конкуренцию признанным породам на мировом уровне.

Объединенные Арабские Эмираты на протяжении долгого времени являются законодателями в проведении конных пробегов. И на данные соревнования приехали не только лучшие из специалистов в этой области, но и привезли с собой уникальное оборудование, позволяющее в режиме реального времени отслеживать и фиксировать показатели каждого из участников. По рассказам специалистов, в FIA есть только два сертифицированных хронометража: один представляют итальянские разработчики, второй – арабский – используется в данных соревнованиях.

Ахалтикинец с местной конюшни покорил сердца зрителей

На каждой лошади установлен датчик, который фиксирует прак­тически все. Время старта, финиша, когда всадник с лошадью зашли в зону ветеринарной проверки, то есть весь хрономет­раж целиком. GPS-трекер фиксирует весь пройденный путь, например, как долго лошади отдыхали, – буквально каждый шаг находится под контролем и учетом сертифицированной автоматики. И это, кроме строгой фиксации поступающих данных, практически исключает влияние человеческого фактора на подведение результатов.

Конечно же, автоматика еще не способна определить хромоту или патологический метаболизм в утробе животного, вызванный чрезмерной нагрузкой. Именно для этого в помощь автоматике и нужны высококвалифицированные специалисты. У ветеринарных врачей, допущенных к судейству, на соревнованиях существует собственная звездная шкала – не менее трех звезд необходимо, для того чтобы выполнять эту работу.

На тулпарах – к международным победам

Напомним, что в данных соревнованиях принимают участие именно наши, исключительно казахстанские породы лошадей от шести лет и старше. Молодые лошади не допускаются, потому что 100 км – это дистанция очень серьезная и требует не только соответствующей подготовки, но и качеств, приобретаемых с возрастом.

Предпочтения в состязаниях отдаются адайской и костанайской породам. Именно эти лошади лучше всего показывают себя на дистанциях свыше 100 км. В свое время жеребец костанайской породы по кличке Шторм в русской упряжи прошел 178 км за 15 часов, а знаменитый Червонец проскакал 100 км за 4 часа 1 минуту и 5 секунд, и, по заверениям коневодов, данный рекорд пока еще никем не побит.

– Мы первый раз принимаем участие в подобного рода соревнованиях и выступаем именно на костанайской породе лошадей, – рассказывает нам в ожидании, когда финишируют его всадники, начальник кафедры кинологии и конной подготовки Академии Пограничной службы Комитета национальной безопас­ности полковник Юрий Богатырев. – Свои ведомственные соревнования мы проводим ежегодно, и потому нынешний опыт для нас очень важен и ценен. Ведь здесь, как и у нас, главное – это умение лошади преодолевать большие дистанции, при этом сохраняя недюжинную работоспособность. В качестве жокеев выступают инструкторы Пограничной академии КНБ Бахытжан Нурсултан и Думан Турсунбай. В составе команды также преподаватели кафедры кинологии и конной подготовки. Для нас этот опыт очень ценен, так как любой пограничник должен уметь управлять лошадью и конным строем. Это входит в базовые навыки подготовки курсантов, ведь во многих подразделениях на горных участках практичес­ки невозможно использовать механический транспорт, и мы пересаживаемся на лошадей.

Как известно, лошади адайской и костанайской пород находятся на грани исчезновения и нуждаются в селекции и поддерж­ке. Вместе с тем Казахстан не представлен в международных турнирах по конному спорту. Поэтому основной целью организаторов в ходе проведения данного турнира было презентовать отечественные породы лошадей судьям из международных федераций и судейских комиссий, чтобы в будущем открыть для них дорогу на международные соревнования.

...Добавим, что победителями турнира стали: первое место – Омар Нурсултан на лошади Кок-Жебе (Мангистауская область); второе – Даргербек Хабай на лошади Бакторы (область Жетысу); третье – Кумаров Нурсултан на лошади Тобыл­гы торы (Мангистауская область); четвертое – Жаналиев Виктор на лошади Гульсары (область Абай); пятое – Бейсбаев Даулет на лошади Кахарман (область Жетысу); шес­тое – Мехок Орхидея на лошади Нобель (Венгрия); седьмое – Долгих Наталья на лошади Неаполь (Алматинская область).