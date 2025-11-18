– Для молодого поколения прощание со школой знаменует начало пути в сфере высшего и среднего технического образования, – отметили в пресс-службе областного акимата. – Со стороны государства выпускникам предос­тавляется весомая поддержка. Большинство местных ребят, получивших гранты, выбрали педагогические, медицинские и аграрные вузы и колледжи. Остальные будут учиться на инженеров, программистов, экономистов, а также по другим востребованным на рынке труда специальностям.

Часть вчерашних школьников поступили на учебу за рубеж. Акиматом области подписано соглашение с властями СУАР КНР, согласно которому 27 казахстанцев получили возможность бесплатно обучаться в Синьцзянском университете в городе Урумчи. Это учебное заведение входит в перечень ключевых национальных университетов Китая. Преподавание здесь ведется по 74 специальностям, в том числе по праву, экономике, истории, философии, техничес­ким и гуманитарным наукам.

Студенты Нурали Кыдырхан, Каракат Тургынбай и Аяулым Арыстанбекова выражают признательность акимату Алматинской области за предос­тавленные гранты. У них появился отличный шанс получить качественное образование, стать дипломированными специалис­тами и применить полученные знания на родине. Ребята рады прекрасным условиям проживания и обучения, на занятиях они знакомятся со студентами из других стран.

Внедрение цифровых технологий – веление времени

Как отметили в областном управлении образования, финансовая поддержка учащихся вузов – это стратегическая инвестиция в человеческий капитал. Обучившись за границей и вернувшись домой, грантополучатели станут квалифицированной кадровой опорой для развития региона.

Ежегодно среди местных школьников растет число победителей международных и рес­публиканских олимпиад. Нынче обладателями первых мест на конкурсах стали 160 учащихся, что примерно на 50% больше, чем было два года назад.

По оценкам специалистов, сис­тема образования Алматинской области продолжает укреплять сотрудничество с другими странами и внедрять лучшие прак­тики и методики в учебный процесс. В частности, на первом международном чемпионате профессионального мастерства TurkicSkills, состоявшемся в Актау в октябре текущего года, Алматинский областной колледж инновационных технологий в сфере сервиса и питания стал обладателем звания «Лучший колледж» среди 700 других средних специальных учебных заведений республики.

Швейный цех в стенах колледжа

Благодаря внедрению системы дуального обучения трудоустраи­ваются практически 100% выпускников данного колледжа, в котором готовят менеджеров индустрии туризма, дизайнеров-модельеров, кондитеров, поваров, швей и парикмахеров. Налажено сотрудничество с учебными заведениями и компаниями Франции, Турции, Китая, России, Южной Кореи, где студенты проходят производственную практику.

Вопросу практической подготовки будущих специалистов уделяется особое внимание прямо со школьной скамьи. Недавно мы побывали в школе села Алмалыбак, построенной в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Помимо обще­образовательных предметов, здесь обучают текстильному искусству, дизайну, деревообработке, художественной графике. Для этого в стенах учебного заведения оборудованы специальные мастерские.

По словам заместителя директора школы, выпускницы образовательной программы «Болашак» Акмарал Рахман, в сельской местности немало талантливых детей. Повсеместное строительство комфортных учебных заведений позволит сократить разрыв в качестве знаний между городом и селом.

Один из любимых предметов ребят – роботостроение

По данным местных властей, в ближайшие годы благодаря проекту «Келешек мектептері» трехсменный формат обучения в регионе будет полностью ликвидирован. Данная программа, осуществляемая в рамках государственно-частного партнерства, позволила трудоустроить без малого 1 тыс. педагогов, в том числе свыше ста молодых учителей, делающих первые шаги в профессии.

В числе лучших учителей региона – преподаватель английского языка Омирбек Жанкуатов, получивший широкую известность в приложении TikTok. Его методика отличается творческим подходом: на занятиях дети учат английские слова и выражения, рифмуя их в стиле рэп. Коллега Омирбека, учитель физики Бакытали Даулешяр вместе с учениками осуществил ряд интересных проектов в области робототехники.

Группа казахстанских студентов Синьцзянского университета

Педагоги-новаторы, применяющие на уроках современные методики, развивают у детей критическое и логическое мышление, лидерские качества, рациональность. Многие из них уже внедряют элементы искусственного интеллекта, стараются сделать учебный процесс интересным и доступным для подопечных.